Ces pilotes de ligne répondent aux questions qu'on se pose tous pendant les vols en avion

Il y a toujours des questions que l’on aimerait poser à un pilote d’avion. Ces experts y répondent et lèvent le mystère (enfin !).

L’avion peut-il être réellement piloté en automatique ? Que se passe-t-il vraiment en cas d’urgence ? Avez-vous déjà eu peur pour vos passagers ? Autant de questions qui nous intriguent et que l’on aimerait poser à des pilotes de ligne. C’est désormais chose faite.

Crédit photo : iStock

Comme le rapporte CN Traveler, spécialisé dans l’actualité voyage, des pilotes professionnels ont répondu aux questions que tout le monde se pose. Voici leurs réponses :

1. Quelle est la plus belle vue que vous ayez vue ?

Ce n’est pas une surprise, depuis le ciel, la vue est imprenable et certaines destinations sont plus fascinantes que d’autres. Selon Hannah Wells, copilote d'easyJet, la plus belle vue qu’elle a pu voir est en Europe et même en France : “Quelle que soit la fréquence à laquelle je les survole, les vues panoramiques sur les légendaires Alpes sont toujours un spectacle spectaculaire. Les vues sont d'une beauté à couper le souffle, depuis les montagnes enneigées en hiver jusqu'aux prairies basses et verdoyantes en été. Le Mont Blanc est un waypoint de navigation sur nos plans de vol, nous survolons donc fréquemment la montagne – un spectacle impressionnant.” On veut bien le croire !





2. Dans quelles mesures un avion se pilote en automatique ?



Le mode automatique est courant dans les avions : “le pilote automatique est engagé pour la partie croisière de chaque vol, mais il est dirigé par les entrées que nous effectuons dans les ordinateurs de navigation et autres systèmes. Par exemple, les montées, les descentes et les virages pour éviter les intempéries sont tous initiés par les pilotes. Il est exact de dire que nous pilotons l’avion « via » le pilote automatique”, a indiqué Clive Richardson, pilote et vice-président exécutif des opérations en Europe pour la compagnie aérienne de jets privés de luxe Flexjet.





3. Les turbulences sont-elles dangereuses ?



Elles peuvent être impressionnantes, mais elles ne sont pas dangereuses : “Il n'y a pas de quoi s'inquiéter si vous ressentez des turbulences pendant un vol : il est normal qu'un avion subisse des mouvements dans les airs. Pensez-y comme à une voiture qui roule sur une route : certaines routes sont lisses, tandis que d’autres sont cahoteuses.”





Crédit photo : iStock

4. Avez-vous déjà observé des phénomènes surprenant depuis le ciel ?



Les deux pilotes sont formels, les aurores boréales sont le plus beau spectacle qu’il puisse exister : “Les aurores boréales sont l’un des spectacles les plus étonnants que nous puissions voir, en particulier dans l’hémisphère nord. Le mois dernier, j'ai pris l'avion de Tokyo à Londres et pendant plusieurs heures au-dessus de l'Alaska, le poste de pilotage était entouré de plis verts brillants qui scintillaient au-dessus des montagnes et de la toundra en contrebas”, a raconté Mark Vanhoenacker.



Quant à Hannah Wells, elle a ajouté : “Un autre phénomène naturel que j'ai vécu pour la première fois cette année était le feu de Saint-Elme. Il s'agit d'une décharge électrique lumineuse visible à travers le pare-brise, de couleur bleue ou violette, et qui ressemble beaucoup à celle d'un éclair. Cela se produit lorsque l’atmosphère se charge et qu’un fort potentiel électrique entre l’air et l’avion provoque une décharge de plasma.” Un phénomène hallucinant !





5. Quelle est la meilleure façon de gérer le décalage horaire ?



Enfin, pour mieux gérer le décalage horaire, les pilotes indiquent qu’il est important de se caler dès le début du vol et même pour les court courrier, sur l’heure locale. Cela permet de mieux gérer les différents fuseaux horaires.

Vous savez désormais tout pour passer un vol serein durant votre prochain voyage.