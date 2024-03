Si vous avez peur en avion, un psychologue révèle 3 méthodes efficaces pour la surmonter

Comment réduire sa peur de l’avion ? Comment réussir à voyager sans stress ? Voici des conseils qui fonctionnent vraiment.

L’avion est souvent sujet à de nombreuses peurs. Les personnes sujettes à la peur de l’avion peuvent connaître de l’anxiété, des crises d’angoisses et même, se renfermer sur elles-mêmes. Cette perte de contrôle en voyageant dans les airs en inquiète plus d’un. Alors, comment voyager en toute tranquillité et balayer cette peur qui vous gâche la vie ?



Crédit : iStock

Comment gérer sa peur de l'avion ?

Comme le rapporte le média CNtraveller, qui s’est penché sur le sujet, il existe des méthodes pour se débarrasser de cette peur. Le psychologue Dr Mark Rackley, interrogé par le média, a tenu à rappeler : “La peur de voler est une peur irrationnelle que l'avion soit un environnement dangereux qui doit être évité”.

Il a ajouté : "La personne atteinte de cette phobie généralise que tous les avions sont dangereux et crée ainsi une association dans son cerveau entre le vol et une menace pour la vie. Le cerveau crée alors une relation entre le vol, les avions, une pensée déformée sur ce qui pourrait arriver.” Résultat : “la personne a fait un lien entre le vol et le risque de mort". Heureusement, il existe trois méthodes pour enrayer cette phobie :

La thérapie comportementale cognitive

Cette méthode consiste à différencier les pensées basées sur la peur et les pensées rationnelles. Ce travail doit se faire avec un.e professionnel.le. Cela permet de mieux comprendre les fondements de cette peur et de travailler efficacement sur celle-ci.

L’hypnothérapie

L’hypnose permet de contrôler et de transformer de nombreuses phobies. Se placer dans un état de détente, permet de surmonter une pensée ou expérience négative. Ce travail doit aussi se faire avec un.e professionnel.le. En quelques séances seulement, il est ainsi possible de se débarrasser de sa peur de l'avion.

Crédit : iStock

Les rituels

Enfin, il est important de se créer des rituels lorsque vous prenez l’avion. La raison ? Cela permet de réduire son stress et son anxiété. Cela peut se manifester par le fait d’écouter toujours la même chanson, de fermer les yeux, de réaliser des exercices de respiration. Le tout est de se mettre à l’aise au maximum, même si cela est difficile. Soraya Mansour, membre du Hypnotherapy Directory, interrogée par le média, a déclaré : “En intégrant ces rituels et conseils dans votre préparation au vol, vous pouvez vous permettre de gérer plus efficacement votre anxiété et de surmonter progressivement votre peur de voler.”

Alors, prêt.e.s à décoller ?