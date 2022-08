Où partir en août ? 15 destinations de rêve pour profiter du soleil

Le mois d'août est le mois de l'année préféré pour partir en vacances. Il rime avec soleil, plage et farniente ! Découvrez 15 destinations pour profiter du soleil au mois d'août.

Vous avez attendu ce moment toute l'année. Ça y est, c'est les vacances ! Le mois d'août régale tous les amoureux du soleil et des fortes chaleurs. Et, il y en a pour tous les goûts. Si vous voulez faire le plein de vitamines D, envolez-vous pour l'Europe du Sud ou l'Amérique du Nord. Vous voulez vous ressourcer et faire un voyage en pleine nature ? En août, partez en Asie centrale. Envie de plages paradisiaques et de soleil, c'est dans les îles qu'il faut partir en voyage.

L'été, on a besoin de décompresser, de se détendre et de profiter du soleil. Pour bien choisir votre destination, suivez nos conseils.

Partir en vacances en août : L’île Maurice

Magnifique vue aérienne d'une plage sur l'île Maurice. Crédit : IStock

Quitter la France pour les plages paradisiaques et faire le plein de soleil à l'île Maurice. Partir sur l'île Maurice en août c'est faire le choix d'une destination au climat doux et agréable. En effet, à cette période de l'année, les températures ne dépassent pas les 25 °C. En famille avec vos enfants, c'est une destination idéale pour un voyage de rêve.

Partir en vacances en août : L’Espagne

Ville de Palma de Majorque. Crédit : IStock

À un peu plus d'une heure de vol de la France, l'Espagne est le pays d'Europe parfait pour passer des vacances au mois d'août. Environ 30 °C la journée et 23 °C la nuit, l'Espagne saura vous faire rougir de plaisir ! De nombreux hébergements sont proposés à des prix abordables, à condition de réserver vos vacances à l'avance. Découvrez la culture espagnole, sa nourriture et ses plages magnifiques.

Partir en vacances en août : les États-Unis

Vue sur le pont de San Francisco aux États-Unis. Crédit : IStock

Welcome to U.S.A ! Le mois d'août est idéal pour découvrir les États-Unis. Laissez-vous tenter par un road-trip en couple ou entre amis ! Si vous êtes en famille avec des enfants, privilégiez la côte Ouest. En effet, l'ouest des États-Unis possède des grandes étendues de plages. Vivez le rêve américain le temps de vos vacances en août.

Partir en vacances en août : Bali

Belle photographie sur un temple à Bali. Crédit : IStock

Laissez-vous envoûter par cette île en plein cœur de l'Indonésie. Bali est mythique, mystérieuse et regorge de secrets. Entre eau et montagne, venez passer un voyage hors du temps au milieu des temples. Avec une température de 29 °C en moyenne la journée et de 23 °C la nuit, cette île n'attend que vous pour visiter ses paysages. Ne soyez pas surpris par quelques gouttes de pluie, c'est la saison qui le veut !

Partir en vacances en août : La Crète

Des eaux turquoise au bord des côtes de la Crète. Crédit : IStock

Soleil, plage et eau transparente ? Cap sur la Crète ! Au cœur des îles Grecques des Cyclades, la Crète va vous livrer tous ses secrets. En août, profitez de cette destination où les prix ne sont pas excessifs. Cette île fait partie des destinations magiques de l'Europe. Bonus, cette destination de rêve est à seulement 3 heures de vol de la France. Partir en Crète au mois d'août, ça signifie profiter de la baignade dans des eaux paradisiaques, faire le plein de vitamine D et découvrir la très riche culture grecque.

Partir en vacances en août : L’Italie

Un village authentique dans les Cinq Terres en Italie. Crédit : IStock

L'Italie fait partie de ces pays que l'on peut visiter toute l'année. Pour un voyage en famille avec des enfants, un road-trip entre amis ou une escapade amoureuse, c'est le pays parfait pour des vacances en août.

Découvrez la beauté des paysages du nord du pays, les Cinq Terres vous feront tomber en amour pour l'Italie. Pour des vacances reposantes avec comme maîtres mots "soleil, piscine et plages", optez pour un hébergement tout compris dans le sud de l'Italie.

Partir en vacances en août : Malte

Pour un voyage en août, prenez un vol pour Malte. Crédit : IStock

Avec une eau à 26 °C, cet archipel au cœur de la Méditerranée est une excellente destination pour le mois d'août. Seront de la partie : des paysages à couper le souffle, une eau translucide, une nature surprenante et des plages à perte de vue.

Partir en vacances en août : L'île de la Réunion

De l'eau transparente et des plages paradisiaques. Crédit : IStock

Prenez un vol pour l'île de la Réunion et profitez de vacances exceptionnelles en plein cœur de l'Océan Indien. Vous aurez le choix dans les activités : baignade dans les eaux transparentes, farniente sur la plage ou randonnées dans la nature flamboyante. Un conseil, prévoyez au moins 10 nuits sur place, car le temps de vol est assez long. L'île de la Réunion n'attend que vous.

Partir en vacances en août : Le Portugal

Photographie d'une plage dans la région de l'Algarve au Portugal. Crédit : IStock

À quelques heures seulement de la France, le Portugal vous ouvre ses portes pour le mois d'août. Privilégiez des vacances sur la côte ouest où vous pourrez profiter des grandes plages portugaises. L'été au Portugal, le climat est chaud et sec.

Partir en vacances en août : La Grèce

L'île de Santorin, en Grèce. Crédit : IStock

De mai à septembre, la Grèce est une excellente destination pour des vacances dépaysantes. Que ce soit sur le territoire grec ou dans son archipel, vous explorerez la culture de ce pays fascinant, ses paysages fabuleux et ses criques paradisiaques. Sachez tout de même qu'en août, il fait très chaud en Grèce et les touristes affluent en masse.

Partir en vacances en août : La Sardaigne

Vous passerez des vacances inoubliables en Sardaigne. Crédit : IStock

Tout proche de la France, cette île italienne est une destination prisée au mois d'août. Les touristes apprécient la nature sauvage de l'île, ses plages de sable fin et blanc et son eau à 28 °C.

Partir en vacances en août : La Corse

La Corse a de beaux paysages à vous offrir. Crédit : IStock

À quelques kilomètres de la Sardaigne, la Corse est une île française qui n'a pas à rougir de ses paysages. En voyage sur l'île de beauté, vous profiterez d'un climat méditerranéen et de paysages entre mer et montagne. Chaque année, les touristes s'émerveillent de trouver de pareils paysages… en France.

Partir en vacances en août : La Croatie

Vue en hauteur d'une ville croate. Crédit : IStock

Dubrovnik, Zagreb ou encore Split, voilà des villes qui vous attendent au mois d'août. Depuis quelques années, la Croatie fait sa place dans les destinations privilégiées par les touristes. Pour vous donner une idée, ses paysages sont semblables aux paysages Corses.

Partir en vacances en août : Cap-Vert

Prenez un vol pour le Cap-Vert. Crédit : IStock

Pour les plus aventureux, voyagez à travers le monde et passez des vacances au Cap-Vert, cet archipel volcanique au large de la côte nord-ouest de l’Afrique. Vous y découvrirez une toute autre culture : la culture créole afro-portugaise. Dépaysement garanti !

Partir en vacances en août : La Bulgarie

Petit port de pêche en Bulgarie. Crédit : IStock

Découvrez ce pays méconnu pour être une destination de vacances estivales : la Bulgarie. Et pourtant, ce pays vous réserve bien des surprises. Au bord de la mer Noire, vous profiterez d'une température moyenne de 29 °C la journée et 18 °C la nuit.