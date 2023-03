Voyager en Irlande : 15 bonnes raisons d'y aller

Vous êtes en train de choisir votre prochaine destination de vacances et l’Irlande vous fait envie ? Découvrez 15 bonnes raisons d’y aller.

15 bonnes raisons de visiter l’Irlande

Pont Samuel Beckett à Dublin. Crédit : nimnull

Des paysages verdoyantsauxruines de châteaux, en passant par les lieux emblématiques comme les pubs – lieux de convivialité où sont servis des boissons alcoolisées et des repas chauds – les images qui représentent l’Irlande sont nombreuses. Ce n’est pas pour rien que l’Irlande fait partie des destinations les plus prisées des voyageurs. « L’île verte » est aussi un pays où vous vous sentirez chez vous malgré la différence de culture, et pour cause, les Irlandais sont très accueillants. Pour apprécier la beauté irlandaise sous toutes ses formes, rien de mieux que d’y passer quelques jours. Que ce soit pour un week-end, pour un voyage d’une semaine ou pour un séjour plus long,que vous souhaitiez découvrir l’Irlande du Nord ou du Sud, ce pays a beaucoup à vous offrir. Voici quelques informations et conseils à prendre en compte pour organiser correctement votre voyage en Irlande :

Les voyages en Irlande ne sont plus soumis aux restrictions sanitaires liées au Covid. Les voyageurs n’ont plus l’obligation de présenter une preuve de vaccination ou tout autre document de santé ;

Les offres d’hôtels sont nombreuses, même si votre voyage dure plusieurs nuits,et ce, quelle que soit la ville que vous visitez. Vous trouverez facilement un hôtel dans la localité de votre choix ;

Vous pouvez organiser votre voyage selon vos envies, que vous préfériez un circuit, un road-trip, un voyage sur mesure, ou toute autre thématique de voyage pour découvrir l’Irlande ;

Vous pouvez vous rapprocher d’un spécialiste du voyages ur Internet qui est en mesure de proposer un large choix de séjours sur la destination Irlande ;

Les prix des vols et des hôtels répondent à chaque budget. À titre d’exemple, un séjour sous forme de circuit, d’une durée de 8 jours pour la découverte du Connemara, coûte environ 785 euros par personne (2 pers), ou 655 euros (3 pers) en basse saison.

Ce beau pays qu’est l’Irlande vous inspire? Voici 15 bonnes raisons d’y aller!

1 – Les Irlandais ont le sens de l’accueil

Une rue animée dans la ville de Dublin. Crédit : jamegaw

Les Irlandais sont réputés pour leur hospitalité et leur sens de l’accueil. Ce sont des gens chaleureux qui vous abordent sans hésiter pour parler du temps qu’il fait, ou d’un tout autre sujet. Dans les lieux de convivialité comme les pubs ou bars, votre voisin de table n’hésitera pas à vous adresser quelques mots. Dans la rue ou dans un autre endroit, vous ne vous sentirez pas seuls grâce au sens du contact humain qui fait la réputation du peuple irlandais.

2 – L’Irlande est un pays accessible

Château d’Ashford dans le comté de Mayo, Irlande. Crédit : Patryk_Kosmider

Dublin et les principales villes d’Irlande sont reliées quotidiennement à la France par plusieurs vols au départ de Paris, ou d’une autre ville. Jusqu’à trois départs par jour sont même proposés. L’Irlande est également desservie depuis plusieurs pays d’Europe. En haute comme en basse saison, les offres de vol y sont nombreuses et régulières.

3 – L’Irlande offre de beaux paysages

La Chaussée des Géants, formation rocheuse d’origine volcanique, littoral de l’Irlande du nord. Crédit : makasana

L’Irlande est connue pour ses espaces verdoyants à perte de vue, ses falaises qui tombent à pic, ses montagnes et ses formations géologiques. Elle possède aussi de belles plages de galets ou de sable, non pas faites pour s’y baigner, mais pour que vous appréciiez leur côté authentique. Les paysages irlandais sont également marqués par une grande diversité de couleurs, allant du vert tendre des champs au jaune du littoral, en passant par le vert foncé des forêts, sans oublier le bleu de l’océan.

4 – L’Irlande est le pays des châteaux

Abbaye et château de Kylemore, comté de Galway, Connemara. Crédit : Vipersniper

Si vous aimez les châteaux, vous serez émerveillé par la diversité des sites existants en Irlande. Autour de Dublin ou dans d’autres régions du pays, des châteaux du moyen âge et d’autres plus récents sont ouverts au public pour un voyage inédit dans le temps. Ils disposent souvent de beaux jardins. Certains ont été construits sur le littoral, d’autres au bord d’un lac, d’autres encore au milieu d’un vaste domaine. Plusieurs d’entre eux sont en ruine, mais ont préservé les traces de leur origine. Parmi les châteaux que vous pourrez découvrir, voici quelques exemples: château de Kylemore dans le Connemara, le château de Bunratty dans le comté de Clare, le château de Ross dans le comté de Kerry, et bien sûr le château de Dublin.

5 – L’Irlande est célèbre pour la fête de la Saint Patrick

Un groupe d’Irlandais célèbrent la Saint-Patrick. Crédit : vadimguzhva

Célébrée le 17 mars, la Saint Patrick correspond à la fête nationale irlandaise. C’est l’occasion d’assister au plus grand festival du pays, le festival de la Saint Patrick. Dans chaque ville, les rues se parent de vert et les parades se succèdent. Signe que la Saint Patrick est un évènement de taille, elle est aussi fêtée dans d’autres pays et villes, y compris à Paris, à Londres, et aussi dans certaines villes américaines, notamment Chicago, New York et Boston. Bonne ambiance, convivialité et joie sont au rendez-vous et les pubs sont bondés pour l’occasion.

6 – La plus longue route côtière se trouve en Irlande

Portion de la Wild Atlantic Way sur la côte est de l’Irlande. Crédit : grafxart8888

C’est en Irlande que se trouve la plus longue route côtière au monde, la Wild Atlantic Way. Longue de 2500 km, cette route traverse une variété de paysages allant des falaises vertigineuses aux plages, en passant par les végétations luxuriantes, les plaines et les grands espaces. Si vous êtes amateur de road-trip, expérimentez la Wild Atlantic Way pendant votre séjour. Selon votre parcours, il est possible de le faire en voiture, à moto ou même à vélo.

7 – Les quatre saisons se succèdent en une journée en Irlande

Rivière Bundoragha, montagnes de Glenummera et Glencullin, comté de Mayo, Irelande. Crédit : Dawid Kalisinski Photography

Le temps est changeant en Irlande et les quatre saisons peuvent se succéder en une journée. Il y pleut souvent, ce qui explique la nature verdoyante que vous y rencontrerez, mais vous pourrez passer d’un beau soleil à une brise très fraîche en quelques minutes. Le vent est également très présent, en particulier sur les côtes. En Irlande, un dicton célèbre traduit bien la nature changeante de la météo: « si le temps ne te convient pas, attends quelques minutes ».

8 – L’Irlande est le pays du whisky et de la Guinness

Whisky irlandais, verre et fût. Crédit : filipfoto

L’Irlande est le pays de la Guinness, bière brune, et du « whiskey » (pas whisky). Pendant votre voyage, faites l’expérience de goûter à l’un de ces breuvages dans un pubou bar. Vous pouvez aussi visiter l’une des nombreuses distilleries en activité ou transformées en musée qui parsèment le pays.

9 – Il y a de belles villes en Irlande

Le mémorial du Titanic à Belfast. Crédit : Phil Lewis

Vous pouvez organiser votre voyage en Irlande autour de la visite de villes. Dublin, bien sûr, est incontournable. Visitez sa baie, ses pubs, ses musées, ou parcourez-la à vélo. Parmi les sites à visiter figurent le château de Dublin, le Trinity College où se trouvent une bibliothèque et des galeries d’art, ou encore le musée national d’Irlande et la maison de la guinness. Les espaces verts ne manquent pas non plus, à l’instar du parc St Stephen’s Green et d’Iveagh Gardens où vous découvrirez une oasis cachée. Belfast, capitale de l’Irlande du Nord, possède également des atouts. Ne manquez pas de visiter le Titanic Belfast, musée et mémorial dédiés au célèbre paquebot au sort tragique.

10 – La cuisine est délicieuse en Irlande

Bœuf, légumes, plat emblématique de la Saint Patrick. Crédit : fotek

Même si l’Irlande n’est pas réputée pour sa gastronomie, la nourriture y est de qualité. Des produits laitiers issus des fermes locales aux produits de la mer, sans oublier les légumes frais et les fruits, la cuisine irlandaise vous surprendra par son authenticité et ses saveurs.

11 – Il y a beaucoup d’activités à faire en Irlande

Arbres dans une forêt du parc forestier de Glenariff, Irlande du nord. Crédit : Dawid Kalisinski Photography

L’Irlande regorge de sites à visiter et de beaux paysages à découvrir. Les activités de plein air y sont nombreuses et c’est aussi un vrai paradis pour les randonneurs. Parcourez les belles régions et les villages autour des grandes villes, partez à la découverte de l’un des six parcs nationaux que compte le pays, ou sillonnez les belles routes de campagne à vélo.

12 – L’Irlande est réputée pour la beauté de sa culture et sa littérature

Pieds et chaussures, scène de danse folklorique, Irlande. Crédit : Russian Labo

L’Irlande fascine aussi par sa culture. Lors de votre séjour, assistez à l’une des fêtes locales lors desquelles la danse irlandaise est mise à l’honneur. Parmi les évènements célèbres figure par exemple le spectacle de danse Lord of the Dance. La danse irlandaise comprend différents styles, notamment les danses de claquettes connues pour le bruit qu’elles génèrent, ou les danses féeriques où les danseurs donnent l’impression qu’ils flottent. Vous pourrez aussi voir un spectacle de musique entre autres activités culturelles. Notez également que l’Irlande est le pays de la littérature. L’auteur de Dracula (Bram Stocker), et celui de l’œuvre « Les voyages de Gulliver » (Jonathan Swift), pour ne citer qu’eux, en sont originaires.

13 – L’Irlande est une terre d’histoire

Ruines de l’ancien château de Dunluce dans le nord de l’Irlande. Crédit : Roberto Rizzi

L’histoire de l’Irlande remonte à plusieurs millénaires avant notre ère. L’île aurait été habitée dès 9000 ans av. J.-C. Les voyageurs peuvent y découvrir des sites néolithiques à l’instar du tumulus de Newgrange ou de Céide Fields. Les traces du moyen-âge se traduisent par l’existence de nombreux anciens monastères anglo-saxons, comme Glendalough près de Dublin.

14 – L’Irlande est le pays des pubs

Pub irlandais typique dans le quartier de Temple Bar à Dublin. Crédit : gianliguori

Les pubs ou bars font aussi la renommée de l’Irlande et traduisent à eux seuls la convivialité ainsi que la chaleur du peuple irlandais. Le pays compte environ 7000 pubs. Un tour dans l’un de ces établissements emblématiques doit faire partie de votre programme de séjour dans une ville irlandaise, sans oublier que vous y serez accueillis en ami.

15 – L’Irlande est le pays de la belle musique

Une femme jouant de la harpe au sommet d’une falaise, comté de Clare, Irlande. Crédit : Dawid Kalisinski Photography

Découvrir la musique irlandaise est aussi une belle raison de voyager en Irlande. Les amateurs de musique celtique apprécient particulièrement la musique traditionnelle irlandaise dont l’histoire remonterait à 2000 ans. Parmi les instruments de musique cultes irlandais figurent les harpes celtiques, les violons, les cornemuses et les flûtes irlandaises.