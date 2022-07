15 lieux pour visiter Dublin en un week-end

Pour passer un bon week-end, la ville de Dublin, en Irlande, est à ne pas manquer. Voici les incontournables à visiter pendant votre séjour.

1- La visite du quartier des Liberties

La brasserie de Guinness Storehouse. Crédit : Derick Hudson

Le quartier de Liberties se trouve à l’ouest de la vieille ville de Dublin. Ce site est peu fréquenté par les touristes. Pourtant, il renferme de nombreux trésors. Son caractère populaire lui confère un charme assez étonnant. Vous y découvrirez la Guinness Storehouse, l’une des meilleures attractions de la capitale. En plus de vous révéler les secrets de la fabrication de la bière, il s’agit de l’un des meilleurs endroits pour la déguster. Pour vous dégourdir les jambes et profiter de l’air frais de la capitale, une promenade dans la rue Thomas et Saint-James s’impose. Vous pouvez aussi vous balader tranquillement à Meath, un marché très agréable où vous trouverez de tout.

2- Visite de la National Gallery et de l’atelier de Francis Bacon

La National Gallery de Dublin, Irlande. Crédit : cineman69

La Dublin City Gallery est aussi une visite incontournable, surtout si vous programmez un voyage en Irlande avec des enfants. Elle abrite le fameux atelier de Francis Bacon, aujourd’hui devenu l’un des plus beaux musées de la capitale. D’après l’histoire, cet atelier aurait été transféré de Londres, puis reconstitué tel quel en 2001. Vous y découvrirez les œuvres de ce peintre renommé du 20esiècle. La National Gallery de Dublin regroupe aussi plus de 11.000 œuvres irlandaises, françaises, italiennes, flamandes et espagnoles. Une collection de peintures réalisées du 17e siècle jusqu’à nos jours. Les promenades autour de cette galerie sont également un excellent moyen de passer un séjour agréable dans la capitale.

3- La visite de Kilmainham Gaol

Le centre pénitencier de Kilmainham Gaol, en Irlande. Crédit : Amy Kaplan

Pour mieux connaître l’histoire des Irlandais, visitez l’ancien centre pénitencier de Kilmainham Gaol. Ce parcours est assez émouvant. En effet, vous découvrirez les conditions de détention très précaires des personnes enfermées dans un centre pénitencier de l’époque. Ce lieu a été inauguré en 1796 afin d'enfermer tous ceux qui ont lutté pour l’indépendance de l’Irlande. Aujourd’hui, il est devenu un musée accessible au grand public. La visite guidée commence généralement dans la chapelle du centre pénitencier, passe dans ses couloirs, et croise ses cellules lugubres. Le circuit se termine toujours dans la cour où se tenaient les exécutions. Pendant votre visite, vous aurez l’occasion de découvrir plusieurs objets ayant appartenu aux anciens détenus.

4- Arpenter le quartier de Temple Bar

Le quartier de Temple Bar en Irlande. Crédit : Aitormmfoto

Pour vivre des moments forts en Irlande le temps d’un week-end, ne manquez pas une occasion de découvrir ses fameux pubs. Ces derniers constituent une vraie culture dans le pays. En plus de vous rafraîchir, ils vous invitent aussi à vous détendre devant un plat copieux et de la bonne musique. Les pubs sont un excellent moyen de découvrir l’hospitalité irlandaise ainsi que sa tradition. Le quartier de Temple Bar héberge les meilleurs pubs du pays comme le Quays Bar, The Auld Dubliner, le Porter House Dublin… Vous n’aurez qu’à choisir le pub qui répondra le plus à vos exigences.

5- Admirer la beauté de la Bibliothèque du Trinity College

L’intérieur de la bibliothèque Trinity College de Dublin. Crédit : csfotoimages

La bibliothèque du Trinity College est l’un des joyaux du pays. Elle fut construite au 18esiècle et figure parmi les plus vieux monuments de la ville de Dublin. Ses milliers d’ouvrages répartis sur 2 étages offrent un spectacle incomparable. Cet endroit est également apprécié pour son décor chaleureux et son atmosphère indescriptible. Si vous êtes un grand passionné de lecture, l’odeur du papier et les vieilles reliures en cuir de certains livres vous feront rêver. La visite de la bibliothèque vous prendra environ 45 minutes. Ce site est ouvert tous les jours de 9h à 17h. Le prix d’un billet est généralement de 13 euros. Cependant, elle peut varier selon la saison.

6- Visiter le château de Dublin

Le château de Dublin, Irlande. Crédit : alessandro0770

Ce château est à ne pas manquer pendant votre séjour en Irlande. Il a particulièrement marqué l’histoire de la capitale. En effet, il a autrefois abrité des Vikings, servi de résidence royale et de base militaire. Le château de Dublin a aussi été utilisé par le Tribunal de Justice irlandaise et l’Administration anglaise. Il sert actuellement de lieu de célébration de l’État. La visite comprend la découverte de la Salle de James Connolly, le salon du Trône, les appartements royaux… Elle dure environ 45 minutes. Une fois que vous aurez découvert le décor intérieur du château, vous poursuivrez votre visite dans la Tour de Poudrière. Sur cette tour, vous profiterez d’une vue imprenable sur l’ensemble du site.

7- Découvrir le musée Dublinia

Entrée du musée Dublinia. Crédit : marcviln

Le musée Dublinia figure parmi les plus beaux musées du pays. Il vous propose un parcours interactif et ludique. À bord d’une machine à remonter le temps, vous découvrirez les 4 époques qui ont marqué l’histoire des Irlandais, dont l’arrivée des Normands et le règne d’Henry VIII. Les enfants seront particulièrement séduits par cette visite riche en nouvelles découvertes. Après avoir visité ce musée, profitez de votre passage dans le quartier pour admirer la cathédrale Christ Church. Celle-ci fut construite au 12esiècle puis reconstruite pour un style plus néogothique en 1878. L’accès à cette cathédrale est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Les plus de 5 ans devront payer 3 euros. Pour les adultes, le prix d’entrée est de 7,50 euros. Pour les étudiants et les séniors, il est de 6 euros.

8- Passer une soirée dans un Greyhound Stadium

Une course de lévriers en Irlande. Crédit : Nicolas Jooris-Ancion

Pour se détendre après une longue journée de travail, les Irlandais ont l’habitude de se rendre dans un Greyhound Stadium pour assister à une course de lévriers. Cette dernière consiste à faire courir des chiens au corps athlétique appartenant au 10egroupe canin. Le Shelbourne Park figure parmi les meilleures adresses pour profiter de ce spectacle. Il se trouve à seulement 15 minutes de train du centre-ville. Une ambiance conviviale vous attend sur les lieux. Pour découvrir les dates des courses, rendez-vous sur le site officiel de l’Irish Greyhound Board ou consultez les journaux locaux. En présentant une carte d’étudiant, vous bénéficierez d’une réduction sur le prix d’entrée.

9- Faire ses emplettes au George’s Street Arcade

Un marché situé à Dublin, en Irlande. Crédit : arcady_31

Passer votre journée au George’s Street Arcade constitue aussi une excellente idée. Il s’agit d’un marché couvert à la fois chaleureux et cosmopolite. Depuis sa création en 1881, ce marché de Dublin a accueilli des millions de nationaux et de touristes venant des quatre coins du monde. C’est l’endroit parfait pour acheter différents souvenirs originaux (bijoux fantaisie, œuvres d’art, livres…) à ramener après votre voyage en Irlande. Pendant votre promenade dans ce marché couvert, vous pourrez aussi savourer la gastronomie unique des Dublinois. En effet, il regroupe plusieurs stands de nourriture qui servent de succulents fudges, des tartes typiquement irlandais et autres spécialités de la région.

10- Pique-nique au lac de Glendalough

Superbe vue sur Glendalough. Crédit : eugene_remizov

Si vous n’avez que le week-end pour profiter du beau paysage dublinois, rendez-vous à Glendalough. Il se situe à seulement quelques heures de la capitale, dans le Wicklow Mountains National Park. Cet endroit magnifique est idéal pour un pique-nique ou une randonnée pédestre. 9 sentiers bordent le lac de Glendalough. Ils sont accessibles à tous les niveaux de pratique. Vous trouverez un monastère datant d’une autre époque ainsi qu’un très beau lac sur ce site. Si vous avez assez d’énergie, vous pourrez découvrir d’autres lacs naturels de toute beauté ainsi que la plus haute chute d’eau d’Irlande. Ces derniers se trouvent également dans le parc de Wicklow.

11- Balade dans le quartier de Portobello

Street art à Dublin, Irlande. Crédit : Perboge

Pour boire un café, prendre un verre ou savourer un délicieux repas en famille, n’hésitez pas à vous rendre dans le quartier de Portobello. Vous y trouverez aussi plusieurs boutiques de grands créateurs, des librairies et des magasins de décoration. Ce quartier se trouve au sud du centre de Dublin. Il s’agit d’un des quartiers les plus branchés et les moins traditionnels de la capitale. En vous promenant dans la petite ruelle de Liberty Lane, vous admirerez des murs peints en street art. Plusieurs portes colorées décorent les ruelles de Pleasant street et des alentours, créant un bel effet visuel.

12- Admirer la vue depuis les ponts de Dublin

Le Pont Samuel Beckett situé à Dublin, Irlande. Crédit : Joseph J Vadder

Pendant votre séjour dans la capitale irlandaise, n’oubliez surtout pas de contempler le paysage depuis ses fameux ponts. Dublin est traversé par le fleuve Liffey d’est en ouest. Il compte 23 ponts aussi magnifiques les uns que les autres. Cependant, comme vous ne pourrez pas les tous les découvrir en un week-end, voici les incontournables :

Le Pont O'Connell Bridge construit par James Gandon en 1794 ;

Le Pont Samuel Beckett Bridge accessible au public depuis l’année 2009 ;

Le Pont Hapenny Bridge, l’un des lieux les plus romantiques de la ville ;

Le Pont Millennium Bridge, long de 51 mètres.

13- Une promenade à Grafton Street

Statue de Molly Malone, personnage emblématique à Dublin. Crédit : MattiaATH

Ce quartier est un incontournable si vous souhaitez découvrir les meilleures facettes de Dublin en un week-end. Il se trouve au centre de la ville. Mis à part les artistes de rue qui vous proposeront un spectacle unique, ce lieu abrite également la statue de Molly Malone. Il s’agit d’une femme très connue, mais qui s’est retrouvée seule contre sa maladie. Après son décès, ce personnage a inspiré plusieurs musiciens irlandais. Il est même devenu une référence de la culture irlandaise. Se promener dans les ruelles de ce quartier sera une occasion de prendre de belles photos avec cette légende urbaine, icône de la vie pour les Dublinois.

14- Poser ses valises à l’hôtel Riu Plaza The Gresham Dublin 4*

Une chambre d’hôtel luxueuse. Crédit : sl-f

Pour bien profiter de votre séjour à Dublin, il n’y a rien de mieux que de vous poser dans un de ses plus beaux hôtels. Le Riu Plaza The Gresham Dublin est un établissement 4 étoiles situé au 23, Upper O’Connell Street, D1 Dublin, Irlande. Il propose un service d’étage impeccable. Vous aurez accès au Wifi, à une salle de sport doté de plusieurs équipements, à un salon commun, à un bar brasserie… Ses chambres sont à la fois spacieuses et confortables. L’avantage avec cet hôtel, c’est qu’il se trouve au centre de la ville. Il vous permettra donc d’accéder aux différents sites et monuments de la capitale plus facilement.

15- Visite de Grafton street

Grafton street Dublin, Irlande Crédit : jamegaw

Pour clôturer notre top 15 des meilleurs lieux à visiter à Dublin le temps d’un week-end, nous allons vous parler de Grafton street. Il s’agit d’un quartier très fréquenté en raison de ses nombreuses attractions touristiques. Pour passer une belle journée, vous pouvez demander à un guide passionné d’histoire de vous accompagner. Le guide vous fera profiter d’une visite guidée de l’Irish Whiskey Museum, du centre-ville de Donut, de la Cathédrale Saint-Patrick… Sinon, vous pouvez aussi arpenter les ruelles de ce quartier à bord d’un bus à arrêts multiples. Votre guide pourra alors vous faire découvrir la culture irlandaise d’une manière plus ludique.