Voyagez en compagnie du Père Noël en embarquant dans un véritable train à vapeur enchanté

Dans le Creusot, à 2 heures de Lyon, se trouve un train à vapeur magique. Embarquez dans ce transport pas comme les autres et profitez d’un voyage inoubliable au cœur d’une forêt enneigée, en compagnie du Père Noël !

Un train féérique a pris place au Parc des Combes, au Creusot, à 2 heures de Lyon. Ce véritable train à vapeur offre l’opportunité unique de voyager en compagnie du Père Noël.

En embarquant dans ce train, vous pouvez vous faire prendre en photo avec le Père Noël dans des décors somptueux, voyager à travers une forêt enchantée et enneigée et admirer des décors dignes des plus beaux contes de fées.

Un voyage féérique avec le Père Noël

“Le train merveilleux du Parc des Combes” est une attraction ouverte du 3 au 24 décembre qui émerveillera petits et grands. Après la promenade en train, des dessins animés de Noël seront diffusés pour les enfants et le visionnage sera accompagné d’un délicieux chocolat chaud. Les enfants les plus sages pourront même recevoir des friandises de la part du Père Noël…

Les départs du train ont lieu à 14h, 15h15 et 16h30, ainsi qu’à 17h45 les 20 et 23 décembre. Pour monter à bord, rendez-vous en gare Avenue de l’Europe, à côté de la gare SNCF. Il est fortement conseillé de réserver vos places pour voyager à bord du train en cliquant sur ce lien.

Pour information, les tarifs sont fixés à 12,50 euros par adulte et 9,90 euros pour les enfants. Les places sont gratuites pour les petits de moins de 90 centimètres. Enfin, si vous ne pouvez pas vous déplacer cet hiver, sachez qu’il est également possible de voyager dans ce train à vapeur en été et en automne.