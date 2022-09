15 animaux les plus bizarres

Voici 15 animaux bizarres dont vous ne soupçonniez sans doute pas l’existence. Eh oui, le monde animal réserve toujours plein de surprises.

1- Le singe nasique

Un singe nasique. Crédit : yusnizam

En tête de notre classement des animaux les plus bizarres de la planète, vous retrouvez le singe nasique. Il s’agit d’une espèce endémique que vous rencontrerez sur l’île de Bornéo, en Asie du Sud-Est. Le singe nasique est un primate qui appartient à la famille des « cercopithecidés ». Il se distingue par son gros nez qui couvre entièrement sa bouche et ses poils d’un brun roussâtre. Cet animal se plaît dans les forêts humides. Au niveau de la reproduction, la femelle ne donne naissance qu’à un seul petit à la fois. Avant d’atteindre l’âge adulte, ce dernier est allaité pendant 7 mois. Le régime alimentaire de cette espèce se compose essentiellement de feuilles et de fruits.

2- La tortue à nez de cochon

Une tortue à nez de cochon. Crédit : Andrei310

La tortue à nez de cochon, du nom scientifique « Carettochelys insculpta », appartient à la famille des tortues d’eau douce. Vous pouvez observer cette faune bizarre dans certains pays comme la Chine, l’Australie et la Papouasie-Nouvelle Guinée. Cet animal mesure environ 70 cm et peut peser jusqu’à 30 kg. Il se nourrit de plantes aquatiques, de fruits, d’escargots et de petits poissons. Cette espèce est fortement menacée en raison de la destruction de son milieu naturel et de son exportation illégale. Malheureusement, certains l’adoptent aujourd’hui comme animal de compagnie. La tortue à nez de cochon lutte aussi tous les jours contre ses principaux prédateurs, dont les crocodiles marins.

3- Le crabe des cocotiers

Un crabe des cocotiers. Crédit : BrianScantlebury

Le crabe des cocotiers figure parmi les espèces de crustacés les plus bizarres de la planète. Et pour cause, il est capable de grimper aux arbres. Ses pinces puissantes lui permettent de s’attaquer aux oiseaux. Avec son poids pouvant atteindre jusqu’à 5 kg et ses pattes de plus de 1 mètre, il est considéré comme le plus grand arthropode du monde. Vous pourrez croiser cet animal au corps étrange au cours d’un voyage dans les îles de l’océan Indien et dans les îles du Pacifique. Outre son physique bizarre, ce crabe est aussi apprécié en cuisine. Raison pour laquelle il est en déclin constant. Afin de protéger cette espèce, l'Union internationale pour la conservation de la nature ou UICN a pris plusieurs mesures strictes.

4- L’aye-aye

Un aye-aye. Crédit : javarman3

Ce petit lémurien originaire de Madagascar se classe aussi dans la catégorie des animaux les plus bizarres au monde. Son apparence est un mélange de chauve-souris et de rongeur. Il a de grandes oreilles rondes et des doigts rappelant ceux des écureuils. La nourriture de l’aye-aye est très variée. Il adore le nectar, les champignons, les fruits et les feuilles. Cette espèce est aujourd’hui en voie d’extinction. La déforestation, les feux de brousse ainsi que les croyances des Malgaches en sont les principales causes. En effet, cette population considère l’aye-aye comme un animal mauditet n’hésite pas à le pourchasser.

5- Le tatou nain d’Argentine

Un tatou. Crédit : Lois_McCleary

Le Chlamydophore tronqué ou tatou nain d’Argentine est aussi un animal très particulier. Il se distingue par son pelage blanc très soyeux, sa carapace rose et son mode de vie encore peu connu. Rares sont les scientifiques qui ont pu étudier cette espèce de près. Ce spécimen passe la plupart de son temps sous le sol et n’hésite pas à sortir ses petites griffes lorsqu’il se sent en danger. Comme la plupart des tatous, cet animal est omnivore. Le tatou nain d’Argentine se nourrit principalement de plantes qu’il trouve près de son habitat et de petits insectes comme les fourmis, les vers, les termites…

6- Le cerf huppé

Un cerf huppé. Crédit : DianeSchuler

Le cerf huppé est l’un des mammifères les plus bizarres de la planète à cause de ses longues canines supérieures. C’est aussi le plus petit cervidé du monde. En effet, il ne mesure qu’environ 1,60 mètre de long. Contrairement aux autres espèces de la même famille, les mâles sont les seuls à porter des bois. Ces derniers sont dissimulés dans leur long pelage. Cet animal étrange vit principalement dans les forêts de la Chine et de la Birmanie. Son régime alimentaire se compose de larves, d’herbes et de feuilles. À cause de l’utilisation excessive de la peau du cerf huppé dans l’industrie textile, cette espèce est fortement menacée.

7- La baleine albinos

Une baleine albinos. Crédit : Alexis Fioramonti

L’albinisme ne touche pas uniquement les êtres humains. La baleine albinos en est la preuve. Si vous souhaitez observer un tel spectacle, rendez-vous en Australie. Avec de la chance, vous rencontrerez Migaloo. Cette baleine blanche hors du commun attise la curiosité des touristes depuis près de 25 ans. Comme toutes les autres baleines, il traverse plusieurs kilomètres pour se nourrir et se reproduire. Au cours de ces 10 dernières années, d’autres baleines albinos ont fait leur apparition. Cependant, cette espèce est fortement menacée par le réchauffement climatique et la pollution.

8- Le crapaud pipa pipa

Un crapaud bizarre. Crédit : reptiles4all

La nature n’arrête pas de nous étonner. C’est en Amérique latine que vous retrouverez ce drôle d’animal. Le crapaud pipa pipa appartient à la famille des « pipidae ». Le plus étonnant avec cette espèce, c’est qu’il prend soin de ses petits d’une manière très particulière. Les pustules présentes sur son dos sont en réalité ses œufs. Ces derniers éclosent sous sa peau sans passer par la phase têtard. Une fois en âge, les petits crapauds sortent directement de la peau de leur mère pour commencer à vivre en autonomie. Cet amphibien possède un corps très plat. Il peut mesurer jusqu’à environ 20 cm de long.

9- Le scarabée girafe

Un scarabée girafe. Crédit : Dennisvdw

Le scarabée girafe est aussi un animal très bizarre. Il s’agit d’un coléoptère classé parmi les espèces endémiquesde Madagascar. Il se démarque par son long cou s’élevant juste au-dessus de sa carapace. Celui-ci est davantage plus long chez les mâles. La peau de cet insecte est d’un noir profond tandis que ses ailes sont rouge vif. Les scarabées girafes habitent généralement dans les arbres et se nourrissent de plantes. Avant la reproduction, les mâles s’engagent dans un petit combat. Les vainqueurs seront ceux qui féconderont les femelles. D’ailleurs, celles-ci n’hésitent pas à jouer le rôle d’arbitre pendant les duels.

10- Le phryne

Un Amblypygi. Crédit : dwi septiyana

Le phryne ou « Amblypygi » est peu connu en Europe. Et pourtant, cet animal très bizarre existe bel et bien. Pour l’observer de plus près, vous devez vous rendre dans certains pays d’Asie, d’Amérique ou d’Afrique. Contrairement aux idées reçues, le phryne n’est pas un insecte. Il s’agit plutôt d’un arachnide classé dans le même rang que les scorpions et les araignées. Ses grandes pinces et son air de prédateur laissent penser qu’il s’agit d’un animal dangereux. Pourtant, il ne présente aucun danger pour l’Homme. D’ailleurs, sa taille varie entre 4 mm et 4 cm. Selon les chercheurs, cette espèce aurait vécu sur terre depuis presque 350 millions d’années.

11- Le poisson chauve-souris

Un poisson chauve-souris. Crédit : JFibu

Le poisson chauve-souris figure parmi les animaux aquatiques les plus étranges de la planète. Son habitat naturel se trouve au large des côtes du Costa Rica. Contrairement aux autres poissons, il est un très mauvais nageur. Il se sert uniquement de ses nageoires pour marcher dans les fonds marins. Ce qui est aussi étonnant chez cet animal, c’est ses lèvres rouges proéminentes qui le rendent particulièrement laid. Sa tête peut prendre plusieurs formes : carré, rectangulaire, triangulaire… Il peut mesurer environ 50 cm de long. Côté alimentation, le poisson chauve-souris se nourrit principalement de mollusques et de petits crustacés. Pour attirer ses proies, il sécrète un liquide qui lui sert d’appât chimique.

12- L’axolotl

Un axolotl. Crédit : Vitaliy Halenov

L’axolotl figure aussi parmi les bizarreries de la nature. Il vit dans la mer. Cet amphibien reste une larve toute sa vie et ne se transforme jamais en adulte. Il peut mesurer jusqu’à 30 cm. Ses branchies en forme de fougères ainsi que ses yeux dépourvus de paupières en font un animal à la face très étrange. Il peut vivre jusqu’à 15 ans dans son milieu naturel. Dans un vivarium, sa durée de vie dépasse rarement les 5 ans. Et pourtant, nombreux sont ceux qui l’adoptent comme animal de compagnie. Une raison pour laquelle des dispositifs ont été mis en place pour réduire sa pêche.

13- La lamproie

Une lamproie. Crédit : Michel VIARD

La lamproie est un vertébré basal. Il ne possède ni mâchoire ni membres pairs. Cependant, vous pouvez observer des yeux ainsi qu’une colonne vertébrale. La lamproie vit principalement dans l’océan atlantique. Elle se nourrit des liquides corporels et du sang des poissons qui onta le malheur de croiser son chemin. Pour cela, elle utilise sa bouche ronde en forme d’entonnoir et ses dents très pointues. D’après les scientifiques, la lamproie figurerait parmi les espèces de vertébrés primitifs n’ayant connu aucune évolution depuis plus de 500 ans. Avec de la chance, vous pourrez la rencontrer pendant votre voyage dans cette partie du monde.

14- Le cochon de mer

Un cochon de mer. Crédit : FtLaudGirl

Parmi les animaux les plus bizarres créés par dame nature, vous retrouvez aussi le cochon de mer. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un animal aquatique qui a l’apparence d’un cochon. En effet, il est de couleur rose et possède une forme arrondie. Le cochon de mer est classé dans la catégorie des « scotoplanes ». Il se trouve surtout dans l’océan Indien, dans le Pacifique et dans l’Atlantique. Cependant, comme il vit à environ 60 00 et 9 500 mètres de profondeur, seuls les plongeurs et les scientifiques ont eu l’occasion de le rencontrer. Cet animal est muni de papilles rétractiles au niveau de sa face dorsale et de ventouses sur la face ventrale pour faciliter ses déplacements.

15- Le dugong

Un dugong. Crédit : marcinhajdasz

Le dugong, surnommé « la vache des mers » de par sa taille imposante, est également un animal très bizarre. Il peut peser jusqu’à 900 kg. Le dugong est un mammifère qui vit dans les profondeurs de la mer et qui se nourrit principalement d’herbe. Vous pouvez le trouver au Mozambique, en Indonésie ainsi qu’en Australie. Il est capable de manger environ 40 kg de nourriture par jour. Pour trouver de quoi mettre sous ses dents, cet animal creuse les fonds marins à l’aide de son museau et fouille dans la vase. Il remonte à la surface environ toutes les 2 minutes pour respirer et reprendre son souffle avant de recommencer à creuser.