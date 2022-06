Top 20 des animaux hybrides incroyables

Vous connaissez les animaux hybrides ? Ces spécimens sont les résultats de croisement entre des espèces différentes. Voici 20 animaux hybrides incroyables.

Que savoir sur les animaux hybrides ?

Un zébrâne, un animal hybride obtenu par le croisement d’un zèbre femelle avec un âne Credits : glaflamme

Les animaux hybrides sont des espèces issues d'un croisement, c’est-à-dire de l’accouplement de deux animaux appartenant à deux variétés, deux sous-espèces, ou deux espèces différentes. L'animal hybride obtenu présente un mélange des caractéristiques génétiques et comportementales des deux parents. Le plus souvent, l’hybridation est l’œuvre de l’homme. Toutefois, des cas de croisement naturel ont été observés chez certains animaux, sans qu'il y ait eu intervention humaine.

Par exemple, avec le réchauffement climatique, il n’est pas rare de voir un ours polaire qui rencontre un grizzly femelle pour donner naissance à des animaux hybrides baptisés « grolar ». Autre exemple, aux États-Unis, à cause de la destruction de leur habitat naturel, les loups et les coyotes s’accouplent donnant des Coywolfs. Certains croisements sont « accidentels » ou imprévisibles. C’est le cas par exemple des grands dauphins et du faux-orque qui ont été élevés dans le même bassin ou encore du zèbre et de l’âne qui sont élevés côte à côte.

La plupart du temps, les animaux hybrides sont stériles. C’est généralement la femelle qui reste féconde et le mâle perd ses capacités de se reproduire après l’acte d’hybridation. Cependant, grâce aux avancées scientifiques, bon nombre d’animaux hybrides ont pu procréer. Même si les animaux hybrides femelles ont la capacité de donner la vie, elles ne peuvent généralement pas allaiter. L’alimentation des bébés hybrides pose souvent problème.

Les spécimens qui naissent d’un parent déjà hybride survivent très difficilement ou meurent quelque temps après leur venue au monde. En effet, le mélange du genre animal peut engendrer des anomalies. Dans la majorité des cas, l’hybridation des animaux d’espèces différentes, mais de la même famille, est effectuée dans le cadre de recherches scientifiques dans un zoo ou d’un laboratoire d’élevage spécialisé. Le but est de créer de nouvelles espèces avec des capacités de survie accrues dans un milieu différent de leur habitat naturel.

Top 20 des animaux hybrides et leur croisement



Les lions et les tigres font souvent l’objet d’un croisement pour obtenir un animal hybride appelé ligre qui est devenu assez courant dans les parcs pour animaux Crédits : kovop58

Les animaux hybrides commencent aujourd’hui à augmenter en nombre, que ce soit en captivité ou dans les parcs et les fermes. Cependant, ces espèces restent encore rares. À cause de la détérioration de leur environnement naturel, certains animaux provenant de milieux différents et éloignés se rencontrent et donnent lieu à des croisements. Voici 20 animaux hybrides tout à fait incroyables.

Animal hybride : La mule

La mule, femelle du mulet. Crédit : Unsplash

La mule (femelle) et le mulet (mâle) sont des animaux hybrides assez fréquents. En effet, depuis l’Antiquité, l’homme croise des ânes avec des juments pour obtenir cet équidé robuste comme l’âne et fort comme la jument. La taille et la morphologie de la mule se situe au juste milieu de ses parents.

Animal hybride : Le bardot

Le bardot est un équidé hybride. Crédit : Unsplash

Le bardot est un animal hybride issu du croisement entre un étalon et une ânesse.Stérile, le bardot a le corps du cheval, mais la tête d'un âne. Il est moins robuste que le mulet malgré sa taille plus imposante, et est donc peu répandu.

Animal hybride : Le zébrâne

Zébrâne, un animal hybride rare. Crédit : Unsplash

Cet animal hybride résulte du croisement entre un zèbre femelle et un âne. Le zébrâne possède la structure osseuse du zèbre, mais avec un pelage gris, à l'exception des pattes qui présentent le schéma caractéristique de la zèbrelle : rayures noires sur fond blanc. En Afrique du Sud, les zèbres vivent généralement à proximité des ânes, les zébrânes sauvages sont donc courants.

Animal hybride : Le zébrule

Le Zébrule, un croisement entre un zèbre et une jument. Crédit : Wikimedia

Il s'agit d'un croisement entre un zèbre et une jument. Cette espèce d’équine hybride a une taille inférieure au cheval et possède un crin disparate et rigide. Son pelage est celui de la jument, mais avec les rayures noires caractéristiques du zèbre. Cet animal hybride est de toute beauté, mais extrêmement rare.

Animal hybride : Le dzo

Le Dzo, un animal hybride au Pakistan. Crédit : Camptocamp

Le dzo est un animal hybride issu ducroisement entre un yak et un zébu. On le trouve principalement en Asie Centrale. Il a hérité des cornes du zébu et des longs poils du yak. Il fait partie des animaux hybrides les plus puissants et résistants, mais est doté de la docilité du zébu. Il est donc facile à élever dans les hautes altitudes pour effectuer des travaux de labour et de transport.

Animal hybride : Le ligre

Le ligre, un animal hybride. Crédit : Wikimedia

Le croisement entre la tigresse et le liondonne le ligre. Un tel rapprochement est possible uniquement grâce à l’intervention de l’homme, car ces deux espèces vivent très éloignées l’un de l’autre et se comportent très différemment. Avec un poids pouvant atteindre les 400 kg, et une taille allant jusqu’à 3,50 m de long, le ligre ou tigron est le plus grand des félins et vit en captivité. Sa ration journalière atteint les 25kg de viande.

Animal hybride : Le jaglion

Le jaglion, un animal hybride entre le lion et le jaguar. Crédit : Reddit

Ce félin hybride est le résultat du croisement entre un lion et un jaguar. Comme les lions résident en Afrique et en Asie et que le jaguar se trouve sur le continent américain, leur union est donc l’œuvre de l’Homme. Le but est de modifier l’espèce afin de créer un spécimen capable de s’adapter à d’autres milieux géographiques. Le jaglion hérite des taches du jaguar, mais avec la corpulence et la crinière du lion.

Animal hybride : Léopon

Léopon, un animal hybride appelé aussi "lipard". Crédit : Wikimedia Commons

Cette hybridation se produit principalement en captivité par l’intervention de l’homme, mais sans modifier les caractères génétiques des progéniteurs. Un lion est croisé avec un léopard femelle. La version femelle de cet animal hybride est appelée « lipard ».

Animal hybride : Le pumapard

Cet animal hybride est le fruit du croisement entre unpuma et un léopard. Sa morphologie est celle du puma, mais en plus fine, avec le pelage tacheté du léopard. Malheureusement, ce spécimen est très vulnérable et ne survit pas longtemps.

Animal hybride : Le Wholphin

Le Wholphin, un animal marin hybride. Crédit : Wikimedia commons

Le wholphin est un animal marin hybride dont les parents sont une pseudorque et un grand dauphin qui ont été élevés dans le même bassin. Aucun spécimen n’a encore été vu dans les océans.

Animal hybride : Le narluga

Le narluga est un animal hybride marin résultant du croisement entre un narval et un béluga. Ce rapprochement est motivé par le changement climatique en vue de préserver l’espèce. Cet hybride peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long et peser environ 1600 kilos.

Animal hybride : Le chabin

Le chabin, un animal très rare. Judgefloro via Wikimedia Commons

Lorsque le bouc s’accouple avec une brebis, ou un bélier avec une chèvre, on obtient un animal hybride appelé chabin. Mais en raison d’un patrimoine génétique différent, ces spécimens sont extrêmement rares, car souvent ils ne survivent pas.

Animal hybride : Le grolar

Le grolar, parfois appelé prizzli est une espèce hybride d’ours dont les parents sont un ours blanc et un grizzli. Ce rapprochement s’explique par le réchauffement climatique : le grizzly remonte vers le nord et l’ourse polaire descend vers le sud à cause de la fonte de la banquise. Il fait partie des rares hybrides fertiles et vivant dans la nature. C’est aussi un animal au comportement très agressif, et donc dangereux pour l’Homme.

Animal hybride : Le beefalo

Le beefalo est issu ducroisement entre le bison américain et la vache. Cet animal hybride n’a pas hérité de la fourrure de son père, mais possède en revanche sa corpulence imposante. Comme sa mère, ce spécimen rare, mais fertile, est docile et grandit assez rapidement. Cet hybride à la viande tendre et moins grasse est apprécié par les éleveurs.

Animal hybride : Le cama

Cet animal hybride est produit par accouplement entre un dromadaire et un lama femelle. Il a une taille intermédiaire entre les deux espèces et émet des sons aussi graves que ceux du dromadaire tout en crachant comme le lama. En outre, il porte de la laine, mais pas de bosse.

Animal hybride : Le mulard

Le croisement entre le canard colvert et le canard musqué donne un animal hybride appelé mulard. Ce canard stérile est destiné à être gavé pour la production de foie gras.

Animal hybride : Savannah

Le Savannah, une race de chat domestique hybride. Crédit : Shutterstock

Le savannah est une nouvelle race de chat créé aux États-Unis par le croisement entre un serval et un chat domestique. Cet animal hybride a les mêmes traits physiques que le serval, mais il se comporte comme un chat très intelligent, sociable, actif, doux et affectueux.

Animal hybride : Le coywolf

Cet animal hybride est l’une des nouvelles espèces qui émergent dans le nord des États-Unis à cause de la disparition du milieu naturel. Ce canidé est produit après le rapprochement naturel entre le loup et le coyote. Le coywolf serait à 60 % coyote, 25% loup et 15% chien.

Animal hybride : L’okapi

Photographie de l'animal l'okapi appellé aussi la Licorne africaine. Crédit : Flickr

Surnommé la Licorne africaine, cet animal hybride est en réalité issu de l’accouplement entre un zébrâne (enfant hybride du zèbre et de l’âne) et une girafe. Ce spécimen est extrêmement rare et n'a été observé que par peu de chercheurs. Cet animal insolite fait même partie des animaux mythiques et légendaires, et aucune image n’a été trouvée.

Animal hybride : Le jackalope

Cet animal hybride a été créé par fécondation artificielle entre une antilope et un lapin. Mais ce spécimen n’existe pas encore, car la fécondation aboutit le plus souvent à un échec ou alors le bébé hybride ne survit pas. En effet, ces deux animaux ont des caractères génétiques trop éloignés.