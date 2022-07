2022 : 25 idées originales de prénom de chat en T

Si vous voulez suivre la règle, pour un chaton né en 2022, vous devez opter pour un prénom commençant par la lettre T. Voici une liste de 25 idées originales pour baptiser votre chat.

On dit parfois que le meilleur ami de l'homme est le chien… mais il y a débat : pour beaucoup, le meilleur animal de compagnie est le chat. D'ailleurs, selon les statistiques, il y aurait près de 7 millions de chiens domestiques en France… contre 15 millions de chats. Les Français préfèreraient donc les félins. Félins à qui il faut trouver des petits noms (de préférence des noms plus originaux que Félix ou Minou) quand on les adopte.

Il n'y a pas de règle stricte dans l'attribution d'un prénom à un chat, mais il y a des codes, notamment pour les chats de race, mâles ou femelles. À l'adoption ou à l'achat auprès d'un éleveur, un chaton inscrit au Livre Officiel des Origines Félines (LOOF) aura un affixe, c'est-à-dire un nom de famille, qui est, la plupart du temps, le nom de la chatterie dans laquelle il est né, dans laquelle il a grandi. Le propriétaire pourra alors lui choisir un préfixe, c'est-à-dire un prénom.

Noms de chats : il n'y a pas de règle stricte dans l'attribution d'un prénom à un animal

Prénom de chat : 2022, année de la lettre T

Pour les chats de pedigree, la norme est de donner à l'animal un prénom commençant par la lettre choisie correspondant à l'année de naissance déterminée par le Libre Officiel des Origines Félines (LOOF). Règle dont les propriétaires de chats de races peuvent s'affranchir s'ils le souhaitent mais qui permet de savoir immédiatement l'année de naissance d'un animal. D'ailleurs de nombreux maître de chats qui ne sont pas de race suivent cette règle. L'année 2022 est l'année des noms ayant pour première lettre le T.

Le T est une lettre plutôt interessante pour le prénom d'un chat car sa sonorité explosive lui permet d'être bien audible par l'animal. Les sonorités sont en effet importantes dans le choix d'un prénom pour un chat, mâle ou femelle. Les chats et chattes mémoriseront plus facilement les appellations courtes, de deux syllabes par exemple, avec des notes hautes, comme le son de la voyelle «i». «Titi» est ainsi plus facile à mémoriser pour un chat que «Grosminet».

Noms de chats : en 2022, la première lettre des prénoms de chats est le T selon le LOOF

Prénom de chat : un nom personnalisé

Pas besoin de se presser. Avant de choisir un prénom à son chat ou à sa chatte, le maître a le temps de se décider. Contrairement à déclaration à l'état civil d'un enfant (humain) qui doit se faire par les parents dans les trois jours. Ainsi, le propriétaire du chat ou chaton peut prendre le temps d'étudier le comportement, les habitudes, les réactions de l'animal pour opter pour un prénom qui lui correspond. Préférez «Dormeur» pour un chat peu actif ou «Grumpy» pour un chat peu avenant.

Noms de chats : choisir des prénoms courts

Pour vous aider à trouver un prénom commençant par la lettre T pour votre chat, voici une liste de vingt-cinq idées de prénoms pour chaton, mâle ou femelle, parfois mignons, parfois originaux, parfois hilarants. Vous n'avez plus qu'à piocher.

1) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tabasco

Tabasco est le prénom idéal pour un chat joueur prêt à tout pour pimenter votre quotidien.

2) Prénom de chat commençant par la lettre T : Taffy

Taffy est le nom d'une marque de bonbons très connu aux États-Unis. Un nom qui irait à un chat gourmand… même si dans la série « Taffy », c'est à un chat angora sournois adopté par une milliardaire que le prénom a été donné.

3) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tagada

Tagada, célèbre bonbon Haribo, est un prénom parfait pour un chat ou plutôt une chatte gourmande.

Idée de noms de chats : Tagada, un nom gourmand

4) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tango

Pour les maîtres qui savent déjà que leur chat va les faire danser : Tango est un nom idéal !

5) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tartine

Connaissez vous le paradoxe du chat beurré ? Sachant qu'un chat retombe toujours sur ses pattes et qu'une tartine beurré tombe toujours du côté du beurre, que se passe-t-il si l'on attache une tartine sur le dos d'un chat ? Bonne question, à tester avec Tartine, donc.



Idée de noms de chats : Tartine, un nom mignon

6) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tarzan

Tarzan, un nom plutôt adapté pour un mâle joueur et sauteur.

7) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tasmanie

Votre chat ne fait que des folies ? Appelez le Tasmanie (comme le diable de Tasmanie, des Looney Tunes, évidemment).

8) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tchoupi

Pour les plus mignons des chats, Tchoupi est nom idéal.

9) Prénom de chat commençant par la lettre T : Teddy

Teddy, c'est le surnom que donnent les anglais aux ours. Mais bon, un chat, finalement, c'est un peu comme un petit ourson, non ?

10) Prénom de chat commençant par la lettre T : Téquila

Après tout, pourquoi ne pas appeler votre chat Téquila ?

Idée de noms de chats : Téquila, un nom original

11) Prénom de chat commençant par la lettre T : Texas

Parce que Texas, c'est quand même plus classe que Tourcoing.

12) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tigrou

Un tigre, c'est un peu comme un gros chat. Si votre animal est roux, ça marche encore mieux.

13) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tokyo

Si vous êtes adepte de la série La Casa de Papel, et que votre chat aime voler la nourriture, appelez-le Tokyo, comme la braqueuse de banques.

14) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tiptop

Un nom de chat au top !

Idée de noms de chats : Tiptop, un nom qui sonne - et si vous avez trois chatons, vous pouvez les appeler Tip, Top et Tap

15) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tolstoï

Vous pouvez rendre hommage à votre auteur préféré en appelant votre chat Tolstoï. Pas sûr qu'il fasse des chefs-d'oeuvres cependant.

16) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tom

Comme Tom et Jerry, oui, c'est pas très original, mais c'est efficace comme nom de chat.

17) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tonka

Le fève tonka est utilisé principalement pour préparer des plats et des desserts, un prénom idéal pour un chat gourmand.

18) Prénom de chat commençant par la lettre T : Topaze

Votre chat est comme votre précieux ? Donnez lui un nom de pierre comme le topaze.

19) Prénom de chat commençant par la lettre T : Toulouse

Fans de Disney, ne cherchez plus, appelez votre chat Toulouse, comme dans Les Aristochats. Et si vous avez trois chats, vous pouvez donner aux deux autres les prénoms Marie et Berlioz.

Idée de noms de chats : Toulouse, un nom inspiré

20) Prénom de chat commençant par la lettre T : Toupie

Pour un chat qui vous fait tourner en bourrique, choisissez le nom Toupie.

21) Prénom de chat commençant par la lettre T : Trompette

Après tout, pourquoi pas Trompette ?

22) Prénom de chat commençant par la lettre T : Truffe

Vous aimez son petit nez ? Appelez votre chat ou votre chatte Truffe !

Idée de noms de chats : Truffe, un nom rigolo

23) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tulipe

Pour plus de poésie, optez pour le nom Tulipe, idéal pour une femelle.

24) Prénom de chat commençant par la lettre T : Twix

Dans la catégorie, marques de confiserie, il y a Twix ou Tic-Tac.

25) Prénom de chat commençant par la lettre T : Tzatziki

Le tzatziki est une spécialité grecque, une sauce blanche, à la joli sonorité pour un nom de chat, surtout si vote animal est blanc.

Idée de noms de chats : Tasmanie, Toupie, Tzatsiki, vous avez l'embarras du choix