Top 15 des chats célèbres

Les chats font partie des animaux de compagnie préférés des Français. Mais connaissez-vous les plus célèbres de ces boules de poils attachantes ?

C'est un article qui va vous faire ronronner. Comme tout le monde le sait, la moitié des Français possède au moins un animal de compagnie chez lui. Et parmi les animaux à quatre pattes préférés, on retrouve les chiens et les chats. Selon les données de FEDIAF, 31% des Français possédaient un chat en 2020. Et cette préférence pour les félins s'applique également pour d’autres pays européens. Parmi eux: la Suède, la Lettonie, la Roumanie, la Slovénie, l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas ou encore le Danemark.

Si les chats font partie des animaux de compagnie préférés des foyers, cela peut s’expliquer par la popularité de certains chats célèbres, personnages ou réels. De Garfield à Choupette, en passant par Catwoman et Les Aristochats, nous avons fait le tour de ces petites bêtes à moustache pour vous proposer un Top 15 des minous célèbres.

1 . Garfield, le plus grand connaisseur de lasagnes

Sans hésiter l’un des chats les plus connus des dessins animés et du monde de la bande-dessinée. Garfield, ce gros chat roux a plusieurs activités favorites : manger des lasagnes, dormir, embêter son maître Jon ainsi que le chien Odie. Le personnage de Garfield est apparu pour la toute première fois le 19 juin 1978 grâce à l’imagination de Jim Davis. Depuis, il a conquis le cœur des enfants et s’est vu être adapté dans des films et séries.

Le Garfield, le chat de bande-dessinée - © Dargaud

2. Choupette, la chatte millionnaire de Karl Lagerfeld

En février 2019, le grand Karl Lagerfeld nous quittait laissant derrière lui le monde de la mode en deuil. Parmi ses héritiers, on retrouve la chatte Choupette. Ayant d’abord appartenu à l’une des muses du créateur, Baptiste Giabiconi, ce dernier avait décidé de lui offrir après que le Kaiser ait totalement craqué sur ce Sacré de Birmanie. Véritable source d’inspiration pour le couturier, Choupette a prêté son image pour différentes marques et est apparue sur les réseaux sociaux pour la toute première fois en 2012. Deux ans plus tard, le journal La Tribune a estimé que les recettes de cette chatte fashion s’élevaient à trois millions d’euros. Depuis le début de sa médiatisation en 2012, les différents réseaux sociaux ont vu apparaître un compte officiel : “Choupettesdiary”, qui compte plus de 232.000 abonnés sur Instagram. Derrière lui, on retrouve une américaine prénommée Ashley Tschudin.

Choupette, la minette adorée de Karl Lagerfeld - © Instagram Choupettesdiary

3. Hello Kitty, la petite chatte japonaise qui a conquis le monde entier

On la retrouve sur de nombreux produits dérivés disponibles dans le monde entier. Quel enfant ne connaît pas Hello Kitty ? On a la réponse : aucun. Ce personnage fictif a été créé par la société japonaise Sanrio en 1974. Depuis, Hello Kitty est une marque déposée. On la reconnaît grâce à ses tenues colorées, principalement une robe rose vif et un nœud rouge sur la tête. Il existe plusieurs séries d’animation, de très nombreux produits dérivés, et même une compilation musicale appelée “Hello World”. D’après le site Internet qui lui est dédié, Hello Kitty se prénomme Kitty White. Elle est née à Londres un 1er novembre, adore cuisiner des cookies et a une sœur jumelle prénommée Mimmy.

Hello Kitty, la chatte préférée des petites filles - © Sanrio

4. Les Aristochats, notre famille de chats adorée

Avis aux grands fans des films d’animation Disney. Parmi les nombreux chats que l’on retrouve dans les dessins animés Disney, on ne peut pas passer à côté des Aristochats. Cette famille de quatre félins se compose de la maman Duchesse et des trois adorables chatons Marie, Berlioz et Toulouse. Tous les trois ont une vraie passion pour l’art : le chant pour Marie, le piano pour Berlioz et la peinture pour Toulouse. Sorti en 1970, ce film d’animation retrace l’aventure de ces chats, désignés comme héritiers par leur maîtresse madame de Bonnefamille, dont le majordome Edgar va tenter de se débarrasser pour être le seul et unique bénéficiaire de cet héritage. Heureusement pour Duchesse et ses chatons, un certain O’Malley va les aider à rentrer chez eux.

Les Aristochats de Disney - © Disney

5. Catwoman, des comics au cinéma

De son vrai nom Selina Kyle, Catwoman est un personnage fictif de l’Univers DC ayant d’autres noms comme la Femme-Chat et The Cat. Elle a été créée par Bill Finger et Bob Kane et a fait sa première apparition dans le comic book Batman #1 en 1940. À la suite de la maternité de cette dernière, le personnage de Holly Robinson va reprendre le costume de Catwoman, une combinaison en cuir noire avec un masque noir aux oreilles de chat. À partir de 1966, ce personnage fait ses premiers pas au cinéma. Depuis, de nombreuses actrices se sont succédées pour revêtir son costume noir : Lee Meriwether (1966), Michelle Pfeiffer (1992), Halle Berry (2004), Anne Hathaway (2012) et plus récemment Zoë Kravitz (2022).

Michelle Pfeiffer dans le rôle culte de Catwoman - © Warner Bros

6. Le Chat de Philippe Geluck

Autre félin très connu dans le monde de la bande-dessinée, Le Chat. Créé par Philippe Geluck le 22 mars 1983, Le Chat est une série de dessins humoristiques parus dans le journal belge Le Soir. Cet anti-héros est un chat gris assez grassouillet, qui se tient toujours debout, est vêtu d’un costume et fait des activités que réaliserait n’importe quel homme. Il est réputé pour ses positions politiques orientées à gauche voire extrême-gauche, contre la religion, ou encore altermondialiste. Sa vie se résume en de nombreux gags. Depuis sa création, 24 albums et 6 best-of ont été mis en vente. En 2023, Le Chat devrait avoir son propre musée à Bruxelles.

Le Chat, personnage créé par le dessinateur belge Philippe Geluck - © Casterman

7. Larry, la mascotte du 10 Downing Street

Il y a des chats qui ont leurs pattes dans le monde politique. C’est le cas de Larry ou Larry The Cat, l’un des locataires du 10 Downing Street, le lieu de résidence du premier ministre britannique. Ce chat tigré et blanc est très apprécié par la presse et par le monde politique qui vient rendre visite au premier ministre. Récupéré dans un refuge, Larry est arrivé en 2011. Selon la page officielle du Gouvernement, le félin a le titre de “Chief Mouser to the Cabinet Office”, traduction “Souricier en Chef du Bureau du Cabinet”. Ce titre lui a été octroyé après avoir vu ses talents de chasseur de souris. Toujours selon la page du Gouvernement, Larry se doit de “réfléchir à des solutions concernant l’occupation des lieux par les souris”, une mission en pleine “phase de planification stratégique”. Parmi ses autres missions, le minou doit “inspecter les dispositifs de sécurité” et “tester” le confort du mobilier. En tant que “chat fonctionnaire”, Larry a vu passer plusieurs ministres et n’appartient à aucun d’entre eux. Actuellement, il doit apprendre à cohabiter avec le jack russell de Boris Johnson et selon la presse britannique qui se base sur des photos, cette cohabitation serait un petit peu difficile.

Larry, Souricier en Chef du Bureau du Cabinet de Boris Johnson - © Site internet gov.uk

8. Grumpy Cat, la chatte star d’Instagram

On le sait, certains animaux deviennent les stars des réseaux sociaux grâce à leurs maîtres qui n’hésitent pas à leur créer des comptes. Parmi les chats les plus connus d’Internet, on retrouve Grumpy Cat. De son vrai nom Tardar Sauce, cette chatte est née le 4 avril 2012. Si elle est devenue aussi célèbre sur les réseaux sociaux, c’est notamment dû à son expression faciale grincheuse. Interrogée sur cette particularité physique, sa propriétaire Tabatha Bundesen a expliqué que sa moue grincheuse était due à son nanisme et à une malocclusion dentaire. Pour surfer sur le succès, Grumpy Cat s’est vue devenir l’effigie de nombreux produits dérivés, de livres et de téléfilms. Au total, cette chatte au plus de 2,5 millions d’abonnés sur Instagram a généré plus d’une centaine de millions de dollars à sa propriétaire. Malheureusement, Grumpy Cata disparu en 2019 à l’âge de sept ans, des suites d’une infection urinaire.

Grumpy cat, la star d'Internet - © Instagram realgrumpycat

9. Grosminet, l’acolyte de Titi qui a rythmé notre enfance

Parmi les autres personnages très connus dans le monde entier, on trouve un certain Grosminet. De son vrai nom Sylvestre le chat, Grosminet est un personnage de dessin-animé créé en 1945 aux États-Unis. Ce chat noir et blanc à la grosse truffe rouge a des problèmes d’élocution. Cependant, cela ne l’empêche pas d’essayer de mettre en place tous les stratagèmes possibles pour attraper le canari de sa propriétaire, Titi. Et les situations comiques sont au rendez-vous ! Il existe d’autres versions des aventures de Grosminet avec d’autres personnages issus du monde des Looney Tunes.

Le duo mythique Titi et Grosminet - © Warner Bros

10. Le chat Tom qui en a toujours après la souris Jerry

Autre dessin animé qui a rythmé notre vie d’enfant, Tom. De son vrai nom Jasper, Tom est un chat domestique gris qui cohabite avec une petite souris marron prénommée Jerry. Le félin apparaît pour la toute première fois le 10 février 1940 dans un épisode intitulé “Faites chauffer la colle !”. Il a été créé par William Hanna et Joseph Barbera. Depuis sa création, de nombreuses séries et téléfilms d’animation ont été réalisés. Plus récemment, en 2022, c’est au cinéma que l’on a pu retrouver Tom et Jerry dans le film “Tom & Jerry au Far-West”.

Un autre duo iconique, Tom et Jerry - © Warner Bros

11. Le Chat Potté, de la littérature aux écrans de cinéma

Aussi appelé Potté, on retrouve ce personnage d’animation au cinéma et plus précisément dans les films “Shrek”. À l’origine, le félin a été créé par Charles Perrault. Dans son ouvrage, il s’appelle le Chat botté car il porte des bottes. Dans “Shrek”, le jeu de mots est un clin d'œil à son grand chapeau. Sa rencontre avec l’ogre et l’Âne ne se passe pas très bien. Véritable Don Juan avec son accent espagnol, le Chat Potté tente de s’excuser de cette entrée en matière particulière. Et pour se faire pardonner, il sort le grand jeu avec son regard à faire fondre n’importe qui. Après les quatre films “Shrek”, il s’est vu devenir la star d’un spin-off. Dans cette version, il s’associe à Kitty Pattes de velours pour sa quête de l’oie aux œufs d’or.

Le Chat Potté et son regard à faire fondre - © Dreamworks

12. Gataquimera, l'adorable minou aux deux visages

C’est un félin qui fascine les internautes. Gataquimera est une chatte argentine aux deux visages : roux à l’oeil ocre d’un côté et noir à l’oeil bleu de l’autre. Cette particularité est dû à un phénomène génétique appelé “chimère”. Aujourd’hui, la chatte est une star des réseaux sociaux. Sur Instagram, Gataquimera compte plus de 85.000 abonnés.

Gataquimera, le chat aux deux visages - © Instagram Gataquimera

13. Suki, le chat voyageur d’Instagram

Autre grande star d’Instagram : Suki. Cette chate bengal au pelage tigré est connue pour être un minou explorateur. En compagnie de sa maîtresse, Suki parcourt le Canada et a voyagé dans 12 pays du globe. Sous la neige, sous la pluie, sur un bateau ou encore en haut d’une montagne, la maîtresse de Suki partage toutes les aventures de sa boule de poils. Des voyages suivis par près de 2 millions d’abonnés sur Instagram.

Suki, la chatte aventurière - © Instagram sukiicat

14. Nala, la chatte sportive qui parcourt le monde

Parcourir le monde à vélo ? C’est le défi que s’est lancé Dean Nicholson en 2018. Trois mois après son départ de son Écosse natale, le jeune homme fait la rencontre d’un chaton abandonné à la frontière de Bosnie et du Monténégro. C’est le début de l’histoire d’amour entre Dean et le chaton qu’il baptise Nala, en référence à son pelage qui ressemble à celui des personnages du “Roi Lion”. Après un check-up complet de l’animal, Dean et Nala se mettent en route et partagent leurs aventures sur les réseaux sociaux. Une nouvelle vie qui passionne 1 million d’abonnés sur Instagram. Au total, les deux acolytes ont parcouru 30 pays. En 2021, Dean Nicholson a publié un livre retraçant cette belle histoire : “Le monde selon Nala”.

Dean et Nala ont parcouru le monde - © Instagram 1bike1world

15. Félix le Chat, le chat muet du cinéma

Dernier minet qui parle à de nombreuses générations : Félix le Chat. Ce personnage noir et blanc de dessin animé américain a été créé par Otto Messmer et Pat Sullivan en 1919. Il apparaît pour la toute première fois sur les écrans de cinéma dans le court-métrage muet “Feline Follies”. La série sur Félix le Chat a connu un fort succès au cinéma tout au long des années 1920, période de gloire du cinéma muet. Cependant, l’arrivée des films parlants et la création de Mickey Mouse lui coûtent de sa popularité. Au début des années 1930, la série sur Félix le Chat s’arrête.

Félix le chat, star du cinéma muet - © Joe Oriolo

Il existe tellement de chats célèbres autant dans les films que sur les réseaux sociaux que cette liste est exhaustive. On aurait pu citer d’autres matous très connus à l’instar du chat de Cheshire d’”Alice aux Pays des Merveilles”, d’Oliver dans “Oliver et compagnie”, de Figaro dans “Pinocchio”, Ramsès le chat de la publicité Feu Vert, Félix le minou noir et blanc star des publicités de nourriture pour chats ou encore Maru le chat japonais star d’Instagram avec ses vidéos dans des boîtes en carton.

Si vous êtes amoureux de cet animal à moustaches, vous pouvez retrouver un grand nombre d’articles sur les chats sur notre site. Et vous, quel chat célèbre est votre préféré ?