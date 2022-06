Chasse, destruction de l’habitat…de nombreuses espèces animales sont en danger d’extinction. Voici la liste de 25 animaux en voie de disparition dans le monde.

Quels sont les animaux en voie de disparition ?

Le Tinamou de Patagonie, un oiseau en voie d’extinction. Crédit : Manakin

Les animaux en voie de disparition désignent les espèces dont la population est en déclin. Ils peuvent être classés en 3 catégories :

les espèces en danger d’extinction ;

; les espèces menacées ;

et celles classées dans la catégorie préoccupation mineure et nécessitant une protection spéciale.

La liste rouge de l’UICN, ou Union Internationale pour la Conservation de la Nature, indique le nombre des espèces les plus menacées dans le monde : 22 700. Elle concerne notamment 25 % des mammifères et 13 % des oiseaux. Elle définit aussi le niveau de menace. De l’ours brun au rhinocéros de Java, en passant par l’éléphant d’Asie, le grand requin blanc, le gorille d’Afrique ou même les abeilles, bon nombre d’espèces sont menacées, certaines étant en situation critique. En France, le lynx boréal ou la loutre d’Europe sont classés dans la liste des animaux menacés.

Les populations d’animaux menacées d’extinction vivant à l’état sauvage ne comptent ainsi que quelques milliers, voire quelques centaines ou dizaines d’individus. Selon le WWF, elles ont connu un déclin de 68 % depuis les années 1970. Les animaux en voie de disparition voient leur aire détruite à cause des activités humaines. La déforestation, la chasse illégale, le commerce illégal sont également directement en cause.

1 – Le rhinocéros de Java

Rhinocéros de Java dans la forêt. Crédit : Tobias Nowlán

Le rhinocéros de Java est l’un des mammifères les plus rares au monde, ne comptant que moins de 60 spécimens. Victime de braconnage par les commerçants de remèdes utilisés en médecine chinoise, le rhino de Java vit désormais dans des aires protégées d’Indonésie et de Java, comme le parc national d’Ujung Kulon.

2 – Le rhinocéros noir

Rhinocéros noir dans la steppe namibienne. Crédit : Ruzdi Ekenheim

Le rhinocéros noir ou Diceros bicornis vit dans les plaines du Zimbabwe, de la Namibie ou encore d’Afrique du Sud. Classé dans la catégorie des espèces menacées, sa population ne compte plus qu’environ 5500 individus.

3 – L’ours brun

Maman ours brun avec son petit. Crédit : davidrasme

En Europe, l’ours brun est victime de la chasse et son milieu naturel se réduit à cause des activités humaines. Bien que cet ursidé ne soit pas directement menacé, son environnement naturel se rétrécit et il ne reste plus que 17000 créatures selon le WWF. Pour le protéger, il est nécessaire de modifier les comportements et d'adopter diverses mesures, comme préserver les forêts et créer des couloirs naturels.

4 – Le tétras lyre, oiseau menacé

Tétras lyre en train de chanter dans son environnement naturel. Crédit : CHIARA_NATURECOLORS

Vivant sur le Vieux Continent et en Asie, le tétras lyre fait partie des oiseaux menacés à cause de la réduction de leur aire de vie.

5 – Le kakapo, oiseau en danger

Kakapo dans un centre de conservation. Crédit : Liu Yang

Le kakapo, perroquet incapable de voler, est endémique de Nouvelle-Zélande. Dans ce pays, il n’en reste plus qu’environ 200. Presque incapable de survivre dans la nature, l’oiseau bénéficie d’un programme de conservation.

6 – Le lynx boréal

Lynx boréal dans son milieu naturel. Crédit : Neil_Burton

Le lynx boréal vit dans le nord du Vieux Continent et en Asie de l’Ouest. Environ 10000 spécimens sont comptabilisés sur le vieux continent. Le risque qui pèse sur ce petit félin est essentiellement lié à la destruction de son aire de vie, ainsi qu’au conflit avec l’homme.

7 – L’éléphant d’Asie

Éléphant d’Asie sortant de la forêt. Crédit : hasachaï

L’éléphant d’Asie ou Elephas maximus vit dans les savanes et les forêts ombragées d’Asie du Sud / Sud – Est. Pesant 4 tonnes à l’âge adulte, la population de cet éléphantidé ne compte plus que 40000 individus.

8 – Cacatoès à huppe jaune : perroquet en situation critique

Cacatoès à huppe jaune sur un arbre. Crédit : tomava

Bien qu’encore assez répandu, le cacatoès à huppe jaune entre dans les catégories d’animaux présentant un risque d’extinction. Son aire de distribution couvre essentiellement l’est de l’Australie, la Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande. Le cacatua galerita est parfois pourchassé en Nouvelle-Guinée pour ses plumes, et considéré comme un nuisible dans certaines régions d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

9 – Le bonobo : hominidé menacé

Bonobos dans leur environnement naturel. Crédit : USO

Le bonobo vit dans lesforêts humidesde la République Démocratique du Congo, dans les forêts humides du bassin du Congo. Victime de la déforestation, mais aussi de maladies et de la consanguinité, cet hominidé est en voie de disparition. Il reste entre 15000 et 50000 individus.

10 – Chat forestier, petit félin menacé de disparition

Chat forestier ou chat sauvage d’Europe. Crédit : JMrocek

Issu du croisement entre le chat sauvage et son congénère domestique, le chat forestier souffre du rétrécissement de son habitat. Les activités humaines interfèrent aussi avec son aire de vie. Pour le moment, ce félin reste au statut de préoccupation mineure sur la liste rouge de l’UICN.

11 – Le panda géant : symbole de la protection des espèces menacées

Panda, ursidé emblématique de Chine. Crédit : Clara Bréa

Le nombre de pandas géants est estimé aujourd’hui à 1900 individus, vivant essentiellement dans le centre de la Chine. Symbolisant la protection des espèces menacées reste vulnérable, le panda géant est notamment victime du changement climatique.

12 – Le dauphin de l’Irrawaddy : en voie de disparition

Un adorable dauphin d’Irrawaddy. Crédit : Teerayuth Mitrsermsarpe

Il ne reste plus qu’environ 6000 dauphins d’Irrawaddy dans le monde. Vivant dans les grandes rivières et les eaux côtières, ce dauphin souffre du changement climatique, de la pollution et de la détérioration de son milieu naturel.

13 – La loutre : animal menacé

Une loutre dans le milieu sauvage. Crédit : Cloudtail_the_Snow_Leopard

Bien que son aire de répartition couvre l’Afrique du Nord, le Vieux Continent et une bonne partie de l’Asie, la loutre est aujourd’hui une espèce menacée, en particulier en Europe. L’absence de nourriture, la chasse et la détérioration de son aire sont en cause.

14 – La tortue imbriquée : menacée de disparition

Tortue imbriquée sur une barrière de corail. Crédit : cuisinerma

Lesocéansabritent 7 espèces de tortue marine, dont une en danger critique d’extinction : la tortue imbriquée. Pêche accidentelle, braconnage, maladies et pollution marine sont les causes de son déclin.

15 – Le lion : un roi menacé

Lion solitaire dans son environnement naturel. Crédit : Andrew_Deer

Même s’il symbolise l’Afrique et domine la savane, le lion fait partie des animaux menacés de disparition. La population actuelle ne compte plus qu’environ 23000 individus. Les causes sont notamment le conflit homme-animal et l’insuffisance de proies.

16 – Le jaguar : félidé en danger

Un jaguar couché sur un arbre dans la nature. Crédit : Maryna Rayimova

Seigneur de l’Amazonie, le jaguar est classé dans la liste des animaux menacés d’extinction. On en compte quelques dizaines de milliers. La déforestation, le conflit avec les humains et les actions des braconniers menacent son existence.

17 – Le gorille : hominidé en voie de disparition

Gorille à dos argenté mâle. Crédit : ddea

Le gorille vit dans les forêts humides d’Afrique Centrale. Le gorille de montagne est une sous-espèce menacée. En effet, il n’en reste plus qu’environ 1000, à cause de la dégradation de son habitat et des maladies.

18 – Le tigre : un félin en danger

Maman tigresse et ses petits dans leur environnement naturel. Crédit : slowmotiongli

Même si on le trouve en Extrême-Orient russe et en Asie, le tigre est une espèce menacée de disparition. Il en reste à peine 4000 individus. Cette espèce de félin est victime de la destruction de son aire, mais aussi des braconniers, et du conflit avec les humains.

19 – Le loup : risque mineur de disparition

Scène de la nature, un loup hurlant dans le noir. Crédit : Jef Wodniack

Le loup vit principalement dans le nord du vieux continent et en Amérique du Nord. En Europe, sa population est estimée à 17000 et ce canidé a quasiment disparu dans certains pays européens. Classé au niveau « préoccupation mineure » de la liste rouge de l’UICN, le loup souffre surtout de la dégradation de son milieu naturel et du conflit avec les humains.

20 – Le papillon monarque : insecte en voie de disparition

Papillon monarque dans la nature. Crédit : db_beyer

Des millions de papillons monarque meurent chaque année pendant leur période migratoire. Vivant essentiellement aux États-Unis, au Mexique et au Canada, cette espèce de papillon est surtout victime du changement climatique.

21 – Le fuligule de Madagascar : risque élevé d’extinction

Canard fuligule, espèce en danger. Crédit : Alexas_Fotos

Le fuligule de Madagascar est l’une des espèces de canard les plus rares au monde. Déclaré disparu en 1993, il est réapparu en 2006 et sa population ne comprend qu’environ 114 spécimens sur la Grande Île. Cet oiseau fait l’objet d’un programme de conservation.

22 – Le kiwi de Mantell : un oiseau en voie de disparition

Un kiwi dans son environnement naturel. Crédit : Miropa

Le kiwi est un oiseau dépourvu d’ailes emblématique deNouvelle-Zélande. La sous-espèce Kiwi de Mantell était en voie de s’éteindre jusqu’à fin 2017, mais grâce aux efforts de conservation, le nombre des spécimens a augmenté. Le Kiwi de Mantell est classé vulnérable sur la liste rouge de l’UICN.

23 – Le puffin des Baléares : menace critique

Un puffin des Baléares dans son environnement. Crédit : Cavan Images

Le puffin des Baléares est un oiseau marin couvrant une aire de répartition qui entoure l’archipel du même nom. Ne bénéficiant d’aucune mesure de conservation, il serait amené à disparaître, essentiellement victime de prédateurs comme le rat brun et le rat noir.

24 – Le Vari noir et blanc : lémurien en danger

Lémur Vari dans son environnement naturel. Crédit : 25ehaag6

Le Vari noir et blanc est un lémurien à fourrure endémique de Madagascar, l’île à la biodiversité unique. Cette espèce menacée est aujourd’hui classée dans la liste rouge de l’UICN comme espèce en danger critique d’extinction. En effet, il subit directement les conséquences de la déforestation,et fait aussi l’objet de braconnage.

25 – Le wombat à nez poiludu nord : en danger critique d’extinction

Wombat à nez poilu du nord dans la nature. Crédit : ozflash

Le wombat à nez poilu du nord, à ne pas confondre avec son congénère du sud, vit dans le Queensland, sur la partie nord-est de l’Australie. Comptant moins de 250 individus, cette espèce de wombat est catégorisée « en danger critique d’extinction » par l’UICN.