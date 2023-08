5 astuces pour protéger son animal pendant la canicule

Depuis plusieurs jours, la canicule fait vivre un enfer aux Français. Mais ce n’est pas tout ! Nos amis les bêtes vivent mal ces périodes de fortes chaleurs. Cela tombe bien, voici 5 gestes à adopter pour protéger les animaux.

Alors que l’épisode caniculaire se poursuit en France, il est de plus en plus difficile de se rafraîchir. Même son de cloche pour les animaux de compagnie qui supportent mal les fortes chaleurs. Sans plus tarder, voici 5 gestes à adopter pour protéger les chats et les chiens face à la chaleur.

Créer une zone ombragée

Pour ce faire, il est recommandé de créer des zones ombragées dans votre logement. Vous pouvez par exemple fermer les rideaux et les stores pour bloquer les rayons du soleil au cours de la journée. Ce geste permettra de garder l’air frais à l’intérieur de la pièce. Vous pouvez placer des draps ou linges humides devant une fenêtre ouverte. La raison ? L’humidité va rafraîchir la pièce. Cette astuce fonctionne aussi avec un ventilateur.

Mouiller votre animal

Afin de rafraîchir votre animal, placez un linge mouillé sur son corps et ses pattes ou utilisez un brumisateur pour humidifier son pelage. Comme le précise le Mag du Chat, il est conseillé de brosser la fourrure de votre félin pour lui retirer les poils morts qui lui donnent chaud. Si vous habitez près d’un point d’eau, vous pouvez emmener votre chien dans un lieu de baignade.

Faire le plein de gamelles d’eau

Face aux fortes chaleurs, les animaux doivent rester hydratés tout au long de la journée. Les spécialistes recommandent de placer plusieurs gamelles d’eau à différents endroits de votre maison. Ils conseillent aussi d’adapter leur nourriture en leur proposant des produits frais.

Choisir le bon moment pour les promenades

Cette astuce concerne principalement nos amis canins. Pendant la canicule, évitez de promener votre chien entre 12 et 15 heures. C’est au cours de cette période que la chaleur est plus forte. Il est recommandé de sortir le matin avant 9 heures, et le soir après 18 heures.

Ne jamais laisser votre animal dans la voiture

On ne le répétera jamais assez : laisser un animal enfermé dans une voiture en plein soleil est extrêmement dangereux. À noter que cet acte est considéré comme une infraction de mauvais traitement envers un animal domestique.

