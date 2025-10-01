«Stratus» : ce nouveau variant du Covid-19 se propage rapidement, voici les symptômes à surveiller

Des gens dans la rue en période de pandemie

Un nouveau variant se propage dans le monde et commence à alerter les médecins. On vous en dit plus.

Il y a quelques semaines, on vous parlait d’un nouveau variant en France, le XFG, aussi surnommé "Frankenstein", dérivé d’Omicron, lui-même variant du Covid-19. Désormais, c’est une nouvelle édition qui s’invite dans le monde et se propage à vitesse grand V. Son petit nom ? Le variant “Stratus”.

Encore plus puissant, ce variant combine plusieurs souches de variants connus, celles du XFG et du XFG.3. L’Angleterre est déjà touchée par la propagation de ce nouveau virus. D’ailleurs, l'Agence britannique de sécurité sanitaire a noté une augmentation de 7,6 % des cas de coronavirus en Angleterre au 10 septembre, par rapport à la semaine précédente.

Du côté des symptômes, ils sont globalement similaires à ceux des précédents souches : maux de tête, maux de gorge, toux, fièvre… Pour l’instant, inutile de paniquer : rien n’indique que ce variant pourrait provoquer des complications graves.

Et en France ?

Du côté de la France, la propagation du covid est en hausse. Selon le dernier rapport de Santé Publique France, publie le 25 septembre dernier, une augmentation de 37% des suspicions chez les adultes, entre le 15 et le 21 septembre, avait été notée. Si ce variant inquiète les spécialistes, c’est notamment pour sa transmissibilité accrue :

"C'est un nouveau variant qui échappe au système immunitaire. L'immunité du Covid, on estime qu'elle ne dure pas plus de six mois. Et donc, on se retrouve dans une période charnière où, fort du fait qu'on n'a pas rencontré le virus ni la vaccination depuis un certain temps, il y a mathématiquement une reprise épidémique", a expliqué à LCI Benjamin Davido, épidémiologiste à l'Hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine).

Pour s’en prémunir, il suffit de respecter les gestes barrières, de porter un masque si l’on est malade pour éviter la contagion, limiter ses déplacements et se laver régulièrement les mains. Il y a comme un air de déjà vu… N’est-ce pas ?

