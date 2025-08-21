Des « cerfs mutants », aperçus avec des verrues noires, font craindre une épidémie aux États-Unis

Cerf avec des verrues noires

Un nouvel animal est touché par la prolifération de verrues noires sur le corps aux États-Unis. Cette fois, il s’agit de cerfs.

Mais que se passe-t-il aux États-Unis avec les animaux ? Après les « lapins Frankenstein » et les « écureuils zombies », c’est au tour des « cerfs mutants » de faire leur apparition. Dans l’État du Maine, des cerfs ont été repérés avec des verrues sur le corps.

Lapin et écureuil avec verruesCrédit photo : Reddit

Sur Reddit, un internaute a partagé une photo de l’animal infecté en faisant part de son incompréhension :

« Je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle ni comment nous pouvons l'aider. Blessure par balle ? Tumeur ? Feu d'artifice ? Maladie à prions ? Je ne sais pas quoi faire »? écrit-il sur le forum.

L’origine des « cerfs mutants » identifiée

Cerf avec des verrues noiresCrédit photo : Reddit

Les scientifiques ont déjà identifié ces protubérances qui grossissent surtout sur le visage des cerfs mais également sur le reste de leur corps. Le Département des pêches intérieures et de la faune du Maine explique que ces amas graisseux sont le résultat d’une maladie appelée fibrome du cerf. Comme pour les « lapins Frankenstein », elle est causée par un « un papillomavirus spécifique à l'espèce (CRPV) ».

« Elles se manifestent par des excroissances dures et verruqueuses fixées à la peau du cerf. Leur taille varie (bien que la plupart ne mesurent que quelques centimètres de diamètre), elles sont généralement de couleur foncée et dépourvues de fourrure, et apparaissent souvent fissurées ou bosselées », indique le Département sur son site.

En général, les cerfs infectés par le virus ne présentent que quelques fibromes sur le corps, précise encore l’organisme. Mais il arrive, comme dans le cas présent, que les fibromes soient plus importants et plus répandus.

Par ailleurs, le virus ne peut pas se propager à l’Homme ou d’autres animaux. Les cerfs s’infectent lorsqu’ils partagent le même endroit pour dormir et s’alimenter et là où les mâles marquent leur territoire.

Comment expliquer l’augmentation des animaux infectés ?

Cerf avec des verrues noiresCrédit photo : Matt Harbin/ WA Fish & Wildlife

Kristin Mansfield, vétérinaire spécialisée dans la faune sauvage, a déclaré à FOX13 que les cerfs peuvent être porteurs de la maladie de Lyme. Autrement, elle rappelle qu’il n’y a pas de craintes à avoir. Le système immunitaire des cerfs élimine le virus et les verrues disparaissent au bout de quelques mois. À ce jour, il n’existe toujours pas de vaccin.

Comme pour les lapins et les écureuils, les verrues peuvent empêcher l’animal de se nourrir et de bouger correctement, entraînant ainsi son décès. La vétérinaire conseille ainsi de ne pas s’approcher des animaux infectés et de les laisser tranquille.

Enfin, selon le Dr Omer Awan de la faculté de médecine de l'Université du Maryland, ces infections récentes sont dues au changement climatique. Avec les températures plus chaudes, les moustiques et les tiques prolifèrent plus facilement entraînant la propagation de maladies.

