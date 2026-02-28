À 37 ans, Fancy détient le titre du cheval vivant le plus âgé au monde

Fancy, la jument âgée de 37 ans

La jument a décroché ce titre quelques semaines seulement avant son 38e anniversaire.

En moyenne, un cheval vit entre 25 et 30 ans, en fonction de ses conditions de vie et de ses soins.

Pour sa part, la jument Fancy bat tous les records de longévité pour son espèce. À 37 ans, elle vient de décrocher le titre du cheval vivant le plus âgé au monde, a annoncé le Guinness World Records.

Elle succède ainsi à Mokie, qui s’est éteint le 3 juin 2025 à l’âge de 40 ans.

Une jument fiable

Née le 1er avril 1988, Fancy, dont le nom officiel est Tracies Lil Kleberg, coule des jours heureux à Aldie, dans l’État de Virginie, aux États-Unis.

L’animal a passé les trois dernières décennies aux côtés de sa propriétaire, Paige Sigmon Blumer. Le duo s’est rencontré pour la première fois à la fin des années 1990, dans un centre d’entraînement local.

« J’ai rencontré Fancy et j’ai immédiatement été séduite par sa force », a expliqué l’Américaine auprès du Livre Guinness des records.

Avant d’ajouter :

« Elle avait aussi une présence très affectueuse. J’ai toujours pu compter sur elle pour veiller sur moi, quelques que soient les situations. Sa loyauté ne faiblit jamais ».

En juin 2000, alors que Paige n’avait que 8 ans, ses parents ont fait l’acquisition de Fancy. Depuis, les deux sont inséparables.

Paige et Fancy dans les années 1990Crédit Photo : Guinness World Records

« Aucune formule magique »

Cette jument American Quarter Horse a dépassé l’espérance habituelle de sa race, généralement comprise entre 25 et 35 ans.

Sa maîtresse attribue la longévité de Fancy à des soins vétérinaires réguliers, une alimentation équilibrée et une dévotion sans faille, tout en soulignant qu’il n’existe « aucune formule magique ».

« Tout cheval a besoin d’un foyer stable et aimant, d’un maréchal-ferrant compétent, d’une équipe de vétérinaires expérimentés, d’une alimentation de qualité et d’une excellente compagnie », a-t-elle expliqué.

Paige et FancyCrédit Photo : Guinness World Records

Ces dernières années, Fancy a dû faire face à des problèmes de santé, notamment la maladie de Cushing, qui entraîne une production excessive de cortisol dans l’organisme et exige un régime alimentaire strict.

La quarantaine approche

La jument partage son pâturage avec Rosie, une ânesse acquise pour lui tenir compagnie et l’assister alors que sa vue décline.

« Fancy et Rosie se sont immédiatement liées comme deux vieilles complices », a confié Paige en plaisantant sur le fait que les deux passent probablement leurs après-midi à se remémorer le bon vieux temps.

Paige, Rosie et FancyCrédit Photo : Guinness World Records

Malgré son âge avancé, Fancy continue de profiter de promenades douces deux fois par jour autour de la ferme.

« Pour quiconque investit son amour, son temps, son énergie et son argent dans un cheval, c’est un véritable honneur de le voir vieillir (…) ». (Paige Sigmon Blumer)

À l’approche de son 38e anniversaire, la jument savoure toujours pleinement la vie, pour le grand bonheur de compagne de toujours.

Paige, son époux, sa fille, Fancy et RosieCrédit Photo : Guinness World Records

