À 7 ans, il économise de l'argent pour adopter un chien maltraité et lui offrir une nouvelle vie

Aux États-Unis, un petit garçon âgé de 7 ans a réussi à économiser assez d’argent pour adopter un chien dans un refuge. Anciennement maltraité, l’animal a été recueilli par la famille et reçoit tout l’amour et la protection du petit garçon.

En Louisiane, aux États-Unis, un petit garçon âgé de 7 ans vit avec sa famille et ses deux chiens. Cependant, l’enfant voulait un nouvel animal de compagnie. Sa mère a alors remarqué qu’un refuge local avait baissé ses frais d’adoption à 15 euros, pour aider les animaux à trouver une famille.

Les parents du petit garçon ont accepté d’adopter un nouveau chien à une condition : que leur fils économise lui-même l’argent nécessaire pour payer les frais d’adoption. Un pari relevé par le petit garçon qui a commencé à économiser de l’argent.

Ils adoptent un chien maltraité

Quelque temps plus tard, il a enfin réuni la somme nécessaire. Il s’est rendu au refuge avec ses parents et a rencontré Neil, le seul chien qui n’aboyait pas dans son chenil et qui a attiré l’attention de la famille. Maltraité par ses anciens propriétaires, l’animal était craintif.

Pour faire connaissance avec lui et en savoir plus sur son comportement, la famille a emmené le chien en promenade.

“Il avait des cicatrices de brûlures de cigarette et était effrayé par les bruits forts. Je voulais m’assurer qu’il n’était pas agressif en raison des abus qu’il avait subis. Finalement, il s’est si bien comporté ! Mon fils en est tombé amoureux et nous l’avons ramené à la maison”, a expliqué la mère de famille.

#dogsoftiktokviral #dogstory #pitbull #pitbullsoftiktok #pitbulllove #pitbullterrier #animalsoftiktok #petsoftiktok #petstory #rescuedog #adoptdontshop original sound @the_crazyzoo My son wanted a dog of his own and the shelter was having $15 adoptions. So off to the animal shelter we went! This sweet boy was seized from his owners because of abuse. He had cigarette burn scars on him and was afraid of loud noises. He was also the only dog in the shelter not barking. We took him out in the dog park area to get acquainted. I wanted to make sure he didn't have any aggression because of the abuse. He was so well behaved! My son fell in love and we brought him home! Pits get such a bad response and he's by far the sweetest and most cuddly one of them all! My son wanted to reassure him that he would be loved and kept safe and it melts my heart #dogsoftiktok

Finalement, Neil a été adopté. Bien qu’il soit toujours craintif, il commence peu à peu à faire confiance à ses nouveaux maîtres. Le petit garçon se montre quant à lui responsable et très rassurant. Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut le voir aux côtés de son chien, lui murmurant à quel point il est aimé et lui faisant un câlin. En réponse, le chien remue la queue, signe qu’il se sent en sécurité et heureux avec sa nouvelle famille.