À Tchernobyl, des chiens bleus découverts dans la zone d'exclusion de la centrale intriguent les chercheurs

Près de 40 ans après la catastrophe nucléaire survenue à la centrale de Tchernobyl, des scientifiques ont découvert l’existence de chiens errants de couleur bleu dans la zone d’exclusion.

Il y a près de 40 ans, l’humanité a connu la plus grande catastrophe nucléaire de son histoire. Le 26 avril 1986, le réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, située près de la ville de Pripiat au nord de l’Ukraine, a explosé, projetant dans l’atmosphère d’énormes quantités de matières radioactives.

Depuis, une zone d’exclusion de 30 km autour de la centrale reste interdite à la population. Les radiations émises par l’explosion ont causé près de 20 000 cas de cancer de la thyroïde chez les populations situées aux alentours (Ukraine, Biélorussie, Russie), entre 1986 et 2016 selon l’OMS.

En revanche, dans cette zone, la nature a repris ses droits et la faune continue de s’adapter à son environnement délaissé par les Humains. Ce sont donc de nombreux chiens errants qui ont investi la zone d’exclusion. Mais les chercheurs n’étaient pas au bout de leur surprise lorsqu’ils ont observé la présence de chiens bleus.

Crédit photo : Clean Future Fund

Si de prime abord l’étrange couleur bleue de ces chiens semble être causée par les radiations présentes dans cette zone, la raison est tout autre.

Une couleur bleu qui n'a rien à voir avec les radiations

En effet, selon les chercheurs, l’hypothèse la plus probable est que ces chiens ont cette couleur à cause de toilettes portables cassés.Ils se seraient roulés dans un liquide chimique bleu vif qui provenait de ces toilettes comme l’indique le Dr Jennifer Betz, directrice médicale vétérinaire du programme Chiens de Tchernobyl, à IFL Science :

« Ils semblent s'être roulés dans une substance qui s'était accumulée sur leur fourrure. Nous soupçonnons que cette substance provient d'une vieille toilette portable qui se trouvait au même endroit que les chiens, mais nous n'avons pas pu confirmer nos soupçons. »

Ce n’est pas la première fois que des chiens bleus sont observés. Bien que le liquide bleu qui a teint leur fourrure soit chimique, les vétérinaires assurent que les chiens sont en bonne santé et que cette substance ne présente aucun risque, tant qu’ils ne passent pas leur temps à lécher leur pelage.

Crédit photo : Clean Future Fund

Si la présence de chiens bleus a tout pour être inédite, ce n’est pas la première fois que le meilleur ami de l’Homme soit tout de bleu vêtu. En effet, une meute de chiens errants bleus vif a été aperçue en 2021 près d’une usine chimique abandonnée dans la ville de Dzerjinsk, en Russie.

Ces derniers ont vu leur pelage être teint de cette couleur après s’être baignés dans une rivière dans laquelle une entreprise de fabrication a déversé une importante quantité de colorant. Encore une fois, les radiations n’y sont pour rien.