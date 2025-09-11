Des signes de vie potentiels découverts sur Mars par la NASA

Dans une étude publiée ce mercredi 10 septembre dans la revue Nature, la NASA a annoncé avoir découvert de potentiels signes de vie ancienne sur la planète Mars grâce à un échantillon de roche prélevé par le robot Perseverance.

Voici une découverte prometteuse pour les scientifiques de la NASA ! Ces derniers estiment avoir mis la main sur les meilleures preuves, à ce jour, de la possibilité que la planète Mars ait abrité la vie par le passé.

Cette découverte a été documentée à travers une étude publiée dans la revue Nature, ce mercredi 10 septembre. Le robot Perseverance a prélevé un échantillon de roche formé il y a des milliards d’années à partir de sédiments au fond d’un lac, dans le cratère Jezero, une région située dans l’hémisphère nord de la planète rouge, qui était autrefois inondée et abritait un ancien bassin lacustre.

Crédit photo : NASA

Le robot Perseverance a collecté des échantillons de roches et de matériaux meubles appelés Régolithe et les a analysés à l’aide de ses différents instruments embarqués. Le robot a obtenu le nouvel échantillon, appelé « Sapphire Canyon », dans un endroit appelé « Bright Angel ». Cette formation est composée de mudstones à grains fins et de conglomérats à grains grossiers, un type de roche sédimentaire composée de particules de la taille de graviers cimentées entre elles par des sédiments à grains plus fins.

Selon l’étude, cet échantillon pourrait comporter une « biosignature potentielle », sous la forme de deux minéraux qui semblent s’être formés à la suite de réactions chimiques entre la boue de la formation Bright Angel et les matières organiques également présentes dans cette boue. Il s’agit de la vivianite, un minéral de phosphate de fer, et de la greigite, un minéral de sulfure de fer.

« Ces réactions semblent s’être produites peu après le dépôt de la boue au fond du lac. Sur Terre, les réactions de ce type, qui combinent des matières organiques et des composés chimiques présents dans la boue pour former de nouveaux minéraux tels que la vivianite et la greigite, sont souvent provoquées par l’activité de microbes »

Crédit photo : iStock

Une découverte prometteuse qui nécessite une étude approfondie

Si, sur Terre, ce cocktail est souvent le résultat d'une activité biologique, la découverte de la Nasa ne suffit pas pour affirmer qu'il y a eu de la vie sur Mars dans un lointain passé où de l'eau ruisselait encore à la surface de la planète. Des phénomènes naturels, géologiques, peuvent également produire ces minéraux, sans aucune intervention d'organismes vivants. Et depuis Mars, le robot Perseverance n'est pas équipé pour trancher.

« Les microbes consomment la matière organique dans ces environnements et produisent ces nouveaux minéraux comme sous-produit de leur métabolisme. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer qu’il s’agit de plus qu’une biosignature potentielle, car certains processus chimiques peuvent provoquer des réactions similaires en l’absence de biologie, et nous ne pouvons pas exclure complètement ces processus sur la seule base des données du robot »

Crédit photo : NASA

Mars n’a pas toujours été le lieu inhospitalier qu’il est aujourd’hui, puisqu’il abritait autrefois de l’eau liquide à sa surface. Les scientifiques soupçonnent que des micro-organismes auraient pu vivre autrefois dans le cratère Jezero. Ils pensent que des cours d’eau ont débordé par-dessus les parois du cratère et ont créé un lac il y a plus de 3,5 milliards d’années.

Ainsi, il faudra des recherches ultérieures sur cet échantillon, une fois qu’il sera arrivé sur Terre, afin de déterminer si la biologie est réellement responsable de la formation de cette matière organique. Si tel était le cas, il s’agirait alors d’une découverte majeure sur le passé de la planète Mars.