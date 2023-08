Un zoo répond aux accusations selon lesquelles son ours star serait en fait un humain déguisé

Un zoo chinois a été contraint de démentir la rumeur selon laquelle son ours serait en fait un humain déguisé.

Tout a commencé après la publication sur Twitter d’une vidéo montrant un ours dans son enclos. Sur les images, un détail a interpellé les internautes : l’ursidé se tient debout comme un humain.

Mais ce n’est pas tout ! Le mammifère arbore des plis au niveau de son arrière-train et ses pattes sont incroyablement fines. «En raison de la façon dont ils se tiennent debout, certaines personnes en ligne se demandent s’ils sont des "humains déguisés"», a rapporté le journal Hangzhou Daily.

Face à la rumeur, le parc animalier s’est emparé de ses réseaux sociaux pour livrer des explications. Selon le zoo, il s’agit d’un ours malais : «Les ours malais du zoo de Hangzhou sont plus petits que les autres ours et ont un aspect différent, mais ce sont de vrais ours», a déclaré la structure.

«Certaines personnes pensent que je me tiens debout comme un humain», indique la publication, écrite du point de vue de l’animal. «Il semble que vous ne me compreniez pas très bien».

Des visites vont être organisées

Cette espèce arboricole vit dans les forêts tropicales d’Asie du Sud-Est. L’ours malais, ou ours des cocotiers, est considéré comme le plus petit ours au monde. Il pèse en moyenne entre 25 et 65 kilogrammes et peut mesurer jusqu’à 130 centimètres.

Selon les informations de Sky News, un employé du zoo a indiqué que des visites allaient être mises en place pour que des journalistes constatent par eux-mêmes qu’il s’agit d’un ours bien réel.

En 2019, un café à animaux du sud-ouest de la Chine a été accusé de teindre des chiens en noir et blanc pour les faire ressembler à des bébés pandas. Même son de cloche pour un autre zoo, où deux gardiens se sont déguisés en gorilles.