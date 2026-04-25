Âgé de 30 ans, cet adorable petit chien français pourrait être le plus vieux du monde

Et si le chien le plus vieux du monde vivait en France ? C’est ce que pense sa maîtresse, impressionnée par la longévité exceptionnelle de son petit chien.

Certains chiens peuvent vivre très longtemps, et leur longévité peut même battre des records. C’est le cas de ce chien qui a vécu 21 ans grâce au geste quotidien de sa maîtresse. Plus récemment, un autre chien pourrait battre un record mondial.

Crédit photo : @/lazare_le_trentenaire / Instagram

Il s’agit de Lazare, un petit épagneul papillon qui est né le 4 décembre 1995. Il est aujourd’hui âgé de 30 ans et vit à Annecy, en Haute-Savoie. Contrairement au chien de 21 ans, Lazare n’a pas eu une vie facile puisqu’il a longtemps vécu en refuge.

Un chien de 30 ans

Lazare a été adopté le 18 avril dernier par une jeune femme nommée Ophélie, qui souhaitait au départ adopter un chien pour sa mère. Mais en voyant Lazare, elle a “complètement craqué pour ce petit papi”.

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Crédit photo : @/lazare_le_trentenaire / Instagram

À son âge, Lazare reste un chien dynamique, curieux et en forme. Au fil du temps, quelques signes de l’âge ont fait leur apparition puisqu’il n’a plus qu’une seule dent et de l’arthrose. Sa vue et son ouïe sont également diminuées.

Un record mondial ?

Lazare est devenu une vraie star sur les réseaux sociaux car Ophélie lui a créé un compte Instagram. Grâce à sa longévité exceptionnelle, ce petit chien pourrait battre un record mondial. En effet, la demande a été faite auprès du Guinness des records, qui pourrait sacrer Lazare comme le plus vieux chien du monde. Auparavant, ce titre était réservé à Bobi, un chien qui a fêté son 31ème anniversaire en 2023.

Le cas de Lazare est extrêmement rare. Pour rappel, l’espérance de vie moyenne d’un chien se situe entre 12 et 14 ans, selon la taille et la race. Lazare a donc déjà vécu le double de ses congénères.