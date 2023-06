À bout de forces, un chien disparu depuis 5 semaines a été retrouvé par un randonneur en pleine montagne

Aux États-Unis, un randonneur a secouru un chien en pleine montagne, cinq semaines après sa disparition. L’animal, qui s’était échappé du domicile familial, a pu retrouver son maître grâce à son sauveteur.

Tous les super-héros ne portent pas de cape. C’est en effet ce qu'a prouvé Zach Hackett, un randonneur américain originaire du Colorado. Ce dernier est devenu un héros après avoir découvert et sauvé un chien piégé en pleine montagne.

Crédit Photo : Summit Lost Pet Rescue / Facebook

Cette histoire a commencé le 8 avril dernier lorsque Riley, un chien berger des Shetland, s’est échappé du domicile familial. À l’époque, la région avait fait face à d’importantes chutes de neige.

Inquiet, le propriétaire de l’animal, un certain Mike Krugman, a contacté l’association Summit Lost Pet Rescue. L’organisation a lancé une vaste opération de recherches, en vain. Le toutou demeurait introuvable.

Par miracle, la boule de poils a été retrouvée saine et sauve cinq semaines après sa disparition par un homme courageux : Zach Hackett.

Un ange gardien secourt le chien

Comme le précise le New York Post, le jeune homme était en train d’effectuer une randonnée nocturne dans les Rocheuses (chaîne de montagnes du Colorado) lorsqu’il a entendu des bruits inhabituels.

C’est dans ce contexte que le randonneur a repéré le chien. Le pauvre quadrupède présentait des signes d’épuisement et de faiblesse. Zach Hackett s’est empressé de le secourir avant de l’envelopper dans un coupe-vent pour le protéger du froid.

Le sauveteur a ensuite entamé une descente de deux heures dans la neige avec Riley dans les bras. Une fois cette étape terminée, l’animal a été confié au refuge, qui a contacté Mike Krugman. Sans réelle surprise, les retrouvailles étaient placées sous le signe de l’émotion.

«C’était le chien de ma femme, alors il dort toujours sur son oreiller. Il a parcouru plus de six kilomètres. Nous vivons à 2500 mètres d’altitude, et il a été retrouvé à plus de 3600 mètres», a indiqué le veuf à la chaîne locale KDVR.

Dans un communiqué de presse, la première vice-présidente de PETA a salué le courage et l’engagement de Zach Hacket. De son côté, Riley recouvre ses forces auprès de sa famille après avoir frôlé la mort.