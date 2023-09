Un refuge animalier écrit un message touchant à un homme sans-abri qui a abandonné son chien pour une raison bouleversante

Dans une lettre touchante, un homme explique pourquoi il a abandonné son chien. Le refuge qui a recueilli l’animal lui a adressé une réponse bouleversante quelques jours plus tard.

Récemment, le refuge animalier «LifeLine Animal Project», situé à Atlanta, a accueilli un nouveau pensionnaire : un adorable chiot prénommé Milo. Le petit toutou âgé de 8 mois a été abandonné par son maître sans-abri car ce dernier ne pouvait plus prendre soin de lui.

Crédit Photo : LifeLine Animal Project / Instagram

Comme le précise Wamiz, il a déposé son animal de compagnie devant le refuge avec une lettre déchirante dans laquelle il explique son geste désespéré :

«S'il vous plaît, ne me jugez pas sur ce seul acte. Je suis simplement un être humain qui essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour mon chiot(…) Je suis sans abri et je ne peux pas faire les tâches nécessaires pour prendre soin de lui», a écrit le propriétaire.

Avant d’ajouter : «J'ai essayé de le reloger et de chercher des familles d'accueil. Je ne peux pas subvenir à mes besoins et aux siens. C'est le seul moyen(…) Il est adorable, très bien élevé et bien entraîné»

L’homme a également précisé le prénom du chien, ses friandises préférées, son âge et ses vaccins.

Crédit Photo : LifeLine Animal Project / Instagram

Le refuge répond au propriétaire de l’animal avec douceur et compassion

Attristé par l’histoire de cet homme, le personnel du refuge s’est empressé de lui répondre dans une lettre bouleversante :

«Nous avons trouvé votre chien là où vous l'avez laissé, dans un espace où il ne pourrait pas être heurté par une voiture ou blessé lorsqu'il errerait librement à la recherche d'un refuge», peut-on lire sur le message publié sur Instagram.

«Quel acte courageux d'abnégation que de risquer le mépris et le jugement tout en essayant de faire ce qui était le mieux pour Milo. Grâce à votre message, nous connaissions le nom de Milo, quel âge il avait, qu'il était ami avec d'autres chiens et chats et qu'il était de toute évidence aimé».

Crédit Photo : LifeLine Animal Project / Instagram

Toujours selon la publication, le jeune Milo a été adopté par une famille aimante.