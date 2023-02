Pour la dernière promenade de sa chienne malade, sa maîtresse lui a réservé la plus touchante des surprises

Pour la dernière promenade de sa chienne mourante, une femme a lancé un appel à des dizaines de personnes sur les réseaux sociaux, les invitant à les rejoindre sur une plage.

Vendredi 3 février, Sarah Keith a vécu un véritable cauchemar lorsqu’elle a découvert que sa chienne, prénommée Ella, était atteinte d’une tumeur maligne.

Face à cette situation, la Britannique a dû prendre la lourde décision d’euthanasier son animal afin de mettre fin à ses souffrances.

Crédit Photo : SWNS

Une dernière promenade émouvante

Alors que les jours du toutou âgé de 11 ans étaient comptés, Sarah a décidé de lui offrir une dernière promenade inoubliable. Pour ce faire, la quadragénaire a publié deux jours plus tard un message sur Facebook, dans lequel elle a invité ses contacts à se joindre à elle sur une plage pour faire leurs adieux à la chienne.

«J’ai pensé que les personnes qui la connaissaient pourraient peut-être venir», a-t-elle indiqué au quotidien Metro. Elle était loin de se douter que sa publication allait toucher en plein coeur un grand nombre d’internautes.

Le jour J, plus de 30 chiens et environ 25 propriétaires étaient présents sur le lieu du rendez-vous. Ella, qui souffrait également d’arthrite, a passé une partie de la matinée à jouer avec ses congénères, pour le plus grand bonheur de sa maîtresse.

«Il y avait un groupe de personnes avec des border collies, et Ella a adoré s’amuser avec eux. À un moment donné, ils étaient six ou sept à courir après la même balle».

Une chose est sûre : cette journée a été placée sous le signe de l’émotion pour tout le monde.

Chiot, le quadrupède était censé aider un fermier, mais il a refusé de garder le troupeau de moutons. Alors qu’il était âgé d’un an, il a confié à la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la première association protectrice des animaux fondée dans le monde. C’est dans ce contexte que la jeune chienne a été adoptée par Sarah.