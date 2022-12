Ils remportent le jackpot à la loterie six mois après avoir recueilli un chat...noir !

En Angleterre, deux époux ayant gagné le jackpot à la loterie sont persuadés que leur chat noir leur a porté chance.

Ce n’est un secret pour personne : le chat noir est synonyme de malheur et de malchance en Europe. De son côté, Billy, un matou au pelage d’ébène est vénéré par ses maîtres, un couple originaire de l’Essex (Angleterre).

Crédit Photo : PA

Un couple remporte le jackpot grâce à son chat noir

Tony, 71 ans, et Deb Pearce, 63, ont recueilli le chat errant alors qu’ils étaient confrontés à de graves difficultés financières. Les Britanniques craignaient de devoir vendre leur maison car ils étaient incapables de rembourser leurs dettes, mais le destin en avait décidé autrement.

Alors que tout espoir était perdu, le couple a remporté 1 million de livres à la loterie nationale, six mois après avoir offert un abri pour la vie à Billy. Depuis, les deux époux sont persuadés que la boule de poils leur a porté chance.

«Lorsque Billy est apparu, nous étions sur le point de vendre notre maison bien-aimée et de devenir nous-mêmes des vagabonds», explique Deb dans les colonnes du quotidien d’information Metro.

Avant d’ajouter : «Tony avait cessé de travailler pour des raisons de santé et nous étions très endettés. Il semblait que notre seule option était de louer un logement, puis, six mois après l'arrivée de Billy, dame chance a frappé et nos vies ont changé pour de bon».

Une nouvelle vie bien méritée

Aujourd’hui, les propriétaires de l’animal profitent de leur nouvelle vie avec leur matou adoré : «Nous avons passé des vacances à l'étranger et nous avons acheté une maison dans le Norfolk».

Les Pearce ont également rénové leur maison avant de se dire «oui» lors d’une cérémonie de mariage de rêve. De son côté, le chat âgé de 8 ans - qui souffre de diabète - ne quitte pas ses maîtres d’une semelle.

