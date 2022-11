Une écurie vous propose de dormir avec les chevaux dans leur boxe le temps d'une nuit

En Angleterre, une écurie propose à ceux qui le veulent de passer une nuit à côté de chevaux. Un concept original et inédit qui fait le bonheur des petits et des grands.

Crédit : Stable Stays

Cela vous dirait-il de passer une nuit entière dans une étable que vous partageriez avec un cheval ? C’est le drôle de concept que vous propose l’écurie Stable Stays, en Angleterre.

Afin d’en apprendre plus sur le quotidien des équidés et la façon dont ils vivent, l’écurie britannique propose aux visiteurs de passer une nuit qu’ils ne sont pas près d’oublier.

Ceux qui le souhaitent pourront ainsi partager leur nuit avec l’un des dix-sept chevaux de l’écurie, dans l’un des boxes affrétés.

Dormir dans le même boxe que les chevaux de l’écurie

Crédit : Stable Stays

Les boxes sont équipés de lits superposés, d’un espace de cuisine et d’un autre réservé à la toilette. L’écurie précise notamment que si les visiteurs partagent le même boxe que l’un des chevaux, ils sont en revanche séparés par une vitre transparente pour des raisons de sécurité et d’hygiène : « Pendant ce temps, votre compagnon équin est juste à côté, dans une écurie spacieuse et avec un séparateur de pièce transparent ! ».

Pas de quoi entacher ce qui s’annonce comme une nuit mémorable à côté de ces majestueux animaux. Pour s'offrir cette nuit originale, l’écurie Stable Stays vous propose ses services pour 340 euros (300 livres sterling). Une bonne option pour passer une douce nuit quand on sait que la présence des chevaux fait diminuer le stress chez les humains.

Crédit : Stable Stays

Crédit : Stable Stays