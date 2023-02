À Antibes, une mygale venimeuse entre dans l'oreille d'une sexagénaire qui finit à l'hôpital

À Antibes, une sexagénaire a été hospitalisée après qu’une mygale ait trouvé refuge dans son oreille, l’ayant piqué plusieurs fois.

Amis arachnophobes, voici une histoire qui devrait vous donner quelques sueurs froides, surtout si vous vivez dans le sud de la France !

À Antibes, une sexagénaire a connu une drôle de mésaventure. Selon Nice-Matin, elle s’est rendue à l’hôpital pour se plaindre de violents maux de tête dont elle connaissait l’origine. En effet, elle explique auprès du personnel soignant qu’une mygale serait rentrée dans son oreille et l’aurait piquée plusieurs fois.

Crédit photo : Gailhampshire / Wikimedia Commons

Au début, les médecins des urgences de l’institut d’Arnault Tzanck, situé à Saint-Laurent-du-Var, n’en croient pas leurs oreilles et pensent à une blague. Mais ils vont rapidement se rendre compte que la patiente disait vrai. Une petite mygale d’Andalousie s’était bel et bien glissée dans son oreille.

“En me réveillant, ma fille me dit : ‘Maman, tu as une araignée sur ta joue’. D’un revers de main, j’ai alors poussé la bestiole qui s’est réfugiée aussitôt dans l’orifice le plus proche, mon oreille” raconte-t-elle auprès de Nice-Matin.

“Nous avons essayé, avec un lavement d’eau tiède, de la faire sortir mais en vain. Elle m’a piquée plusieurs fois. Alors ma fille m’a conduite aux urgences” conclut-elle.

La mygale d’Andalousie de plus en plus présente en France

Découverte par l’otoscope d’un spécialiste à l’hôpital, l’araignée est finalement sortie de l’oreille de la patiente. D’une taille de moins de 1 centimètre, l’araignée avait pris peur à cause de la panique de la sexagénaire et l’avait piquée nerveusement une fois dans son oreille.

Noire et velue, la mygale d’Andalousie (Macrothele calpeiana) mesure généralement entre deux et trois centimètres et possède une morsure toxique, mais pas dangereuse pour l’être humain. Cependant, la sexagénaire s’en est sortie avec une otite aigüe et est sous antibiotiques pour se soigner.

Crédit photo : Istock

Comme son nom l’indique, la mygale d’Andalousie est généralement présente dans cette région du sud de l’Espagne. Ces derniers temps, elle a déjà été observée dans le sud de la France, accidentellement ramenée avec le transport d’oliviers centenaires dans lesquels elle se réfugie.

L’été dernier, un habitant de La Mole, dans le Var, avait découvert un spécimen dans son jardin. Cette araignée est une espèce protégée et est l’une des plus grosses mygales d’Europe. Son venin ne lui sert que pour se nourrir, pour paralyser et liquéfier ses proies et l’être humain n’en fait évidemment pas partie, mais il ne vaut mieux pas l’embêter, au risque de subir sa piqûre, comme la sexagénaire en a fait l’amère expérience.