Ce chien escalade un mur pour rejoindre son meilleur ami dans un refuge, une vidéo touchante

Aux États-Unis, une chienne résidant dans un refuge n’a pas hésité à escalader le petit mur de son enclos pour rejoindre sa meilleure amie qui lui manquait.

Brenda et Linda, deux chiennes de race pitbull, sont arrivées en même temps au Minneapolis Care and Control, un refuge animalier situé dans le Minnesota, aux États-Unis.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux boules de poils s’entendent à merveille et ne supportent pas d’être éloignées l’une de l’autre. Le lien qui les unit est si fort que même un mur de ciment ne pourrait les séparer.

Crédit Photo : Minneapolis Care and Control

Récemment, Brenda a escaladé le mur de son enclos pour rejoindre sa meilleure amie qui se trouvait dans la niche voisine. Cette manœuvre à la fois hilarante et attachante a été capturée par la caméra de sécurité de l’établissement.

«Nous avons visionné la vidéo, et j'ai failli mourir. Je me suis dit que c'était vraiment magnifique», a indiqué Madison Weissenborn, une employée du refuge, à CBS News Minnesota.

Crédit Photo : Minneapolis Care and Control

Le refuge espère que les toutous pourront être adoptés ensemble

Aujourd’hui, le refuge espère que les deux toutous inséparables pourront être adoptés ensemble : «Nous savons que ce ne sera pas facile de les placer ensemble, mais nous serions ravis si nous le pouvions».

Crédit Photo : Minneapolis Care and Control

Comme le précise le média américain, le Minneapolis Care and Control arrive à saturation et peine à trouver une nouvelle maison à ses pensionnaires poilus. Les causes d’abandons d’animaux sont multiples : départ en vacances, divorce ou encore déménagement.

«Soit les gens déménagent, soit ils s'installent dans des endroits qui n'autorisent pas certaines races», a déclaré Madison Weissenborn. Pour inciter à l’adoption, le refuge a décidé ne pas réclamer de frais d’adoption pour les chiens âgés de plus de sept mois.

Crédit Photo :Minneapolis Care and Control

Selon l’établissement, les pitbulls font partie des chiens dont personne ne veut. La raison ? Ils sont victimes de nombreux préjugés.