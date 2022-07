Ces deux chiennes paraissant se transformer en statue de pierre ont été recueillies par un refuge où elles ont pu être soignées

Un refuge pour animaux britannique a recueilli et soigné deux chiennes souffrant d’une inflammation de la peau. Les pauvres boules de poils étaient dans un état pitoyable avant d’être secourues.

Depuis sa création, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) s’évertue à sauver des animaux dans le monde entier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sauvetage de Lady et Stella a profondément marqué l’organisation britannique.

Crédit Photo : The Cotswolds Dogs and Cats Home / Facebook

Les boules de poils étaient recouvertes de plaques d’eczéma

Lady, une croisée Yorkshire Terrier, et Stella, une croisée Épagneul Picard, étaient dans un état pitoyable lorsqu’elles ont été secourues par l’association au mois de juin. Face à cette situation, elles ont été transférées dans une clinique vétérinaire de la RSPCA située à Birmingham (Angleterre).

Résultat : les toutous souffraient de démangeaisons sévères provoquées par une dermatite atopique. Dans leur cas, cette maladie inflammatoire est due à une allergie aux piqûres de puces (DAPP).

Comme le démontre cette série de photos, des plaques d’eczéma recouvraient les corps des petites chiennes. Mais ce n’est pas tout ! Elles ont également perdu une bonne partie de leur fourrure, leur donnant ainsi l’apparence d’une statue de pierre

Crédit Photo : The Cotswolds Dogs and Cats Home / Facebook

Crédit Photo : The Cotswolds Dogs and Cats Home / Facebook

Les vétérinaires n’ont eu que d’autre choix que d’utiliser un traitement sur mesure pour soigner la réaction allergique. « Elles ne sont pas nées avec la maladie, nous avons effectué un certain nombre de tests et pouvons confirmer que ce n'est rien de méchant. Il s'agit d'une DAPP qui n'a pas été traitée et qui a évolué vers cet horrible état », a expliqué un porte-parole au Mirror.

Crédit Photo : The Cotswolds Dogs and Cats Home / Facebook

Les chiennes reprennent du poil de la bête

Aujourd’hui, les quadrupèdes reprennent des forces au Cotswolds Dogs and Cats Home. Depuis leur arrivée, Lady et Stella sont devenues moins craintives et méfiantes. Il faut dire que le personnel du refuge fait tout son possible pour les rassurer.

« Stella et Lady sont arrivées dans un état terrible. Elles étaient toutes les deux très tristes et timides. Mais après avoir gagné en confiance, elles se dévoilent peu à peu», a confié une bénévole au quotidien anglais.

Crédit Photo : The Cotswolds Dogs and Cats Home / Facebook

Sans surprise, les canidés devront patienter encore un peu avant de guérir complètement. À noter que le refuge a lancé un appel aux dons pour financer leur traitement.