« Attention lynx » : des panneaux de signalisation installés sur les routes de France pour protéger les lynx

Dans trois régions de France, de nouveaux panneaux de signalisation vont être installés pour inciter les automobilistes à ralentir et protéger les lynx des collisions.

Quand nous conduisons en campagne, nous avons l’habitude de voir des panneaux de signalisation annonçant la présence de chevreuils ou de chevaux. Comme ces animaux peuvent traverser la route, ces panneaux incitent les automobilistes à ralentir afin de ne pas les percuter.

Crédit photo : Centre Athénas

D’ici quelques semaines, des panneaux de signalisation concernant de nouveaux animaux vont être installés. En Bourgogne-Franche-Comté, en Alsace-Lorraine et en Rhône-Alpes, des panneaux « attention lynx » vont être implantés sur le bord des routes.

Protéger les lynx sur la route

Ces panneaux ont pour but d’inciter les automobilistes à réduire leur vitesse afin de protéger les lynx qui peuvent traverser la route. Les panneaux seront installés aux endroits où les lynx sont susceptibles d’être présents. Triangulaires, ils représentent un lynx adulte et son petit.

Les panneaux seront installés gratuitement à la sortie des communes qui le souhaitent, pour avertir la population. Déjà cinq villages ont manifesté leur intention d’installer ces panneaux.

« Le panneau sera posé à la sortie des municipalités et incitera les conducteurs à ralentir sur les routes aux alentours », a déclaré Gilles Moynes, directeur du centre de soins aux animaux sauvages Athénas, dans le Jura.

Les lynx victimes des collisions

En France, les lynx sont surtout présents dans le massif du Jura. Depuis le 1er janvier 2022, au moins 16 lynx ont été percutés en France, victimes d’une collision avec une voiture. 15 d’entre eux ont été heurtés dans le massif du Jura.

« 16 lynx, c’est plus de 10% de l’effectif de lynx adultes en France. Sur ces 16 lynx, seulement deux ont survécu. Tant qu’il n’y aura pas de prise de conscience généralisée, on ne règlera pas le problème. Le but, c’est de sensibiliser le grand public », a affirmé Gilles Moyne.

Crédit photo : Centre Athénas

Aujourd’hui, on estime qu’entre 120 et 150 lynx vivent à l’état sauvage. Un chiffre insuffisant pour le « maintien de l’espèce » selon Gilles Moyne. Les lynx font partie des espèces en danger présentes sur la liste rouge des espèces menacées en France de l’UICN, principalement à cause du braconnage et des collisions.