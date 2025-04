Alerte au pollen, découvrez le taux de concentration dans votre ville grâce à cet outil

Si vous êtes allergique au pollen, ce nouvel outil devrait vous être utile : il s’agit d’une carte qui indique la concentration de pollen partout en France, et ce dans chaque commune.

Le printemps est de retour et avoir lui, les allergies au pollen. Selon des chiffres du Ministère de la Santé, 20% des enfants de plus de 9 ans et 30% des adultes sont allergiques au pollen. Ces pourcentages sont en constante augmentation et de plus en plus de personnes sont allergiques chaque année, notamment en raison du changement climatique.

Les symptômes de l’allergie au pollen sont particulièrement désagréables : éternuements, nez bouché ou qui coule, gorge qui gratte, yeux qui démangent, respiration sifflante… Le 20 février dernier, les 3/4 de la France étaient placés en alerte rouge pour les allergies au pollen.

Connaître le taux de pollen chez soi

Depuis ce mercredi 2 avril, l’indice pour mesurer les niveaux de pollens dans l’air en France a changé. Il a été mis en place par l’observatoire Atmo (la fédération des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air) et permet de connaître la progression quotidienne du pollen sur le territoire. Des cartes interactives, disponibles sur Atmo France, sont actualisées chaque jour.

Crédit photo : Atmo France

Ce nouvel outil vous permet de connaître la concentration de pollen dans chaque commune de France. Les six espèces de pollen sont répertoriées, à savoir l’ambroisie, l’aulne, l’armoise, le bouleau, les graminées et l’olivier. Si vous êtes allergique au pollen, veillez à rester loin de ces arbres. Pour mettre en place ces résultats, les chercheurs combinent des données statistiques, des relevés de pollens, des prévisions météorologiques ainsi que des informations de la plateforme Copernicus, dédiée à l’observation de la Terre.

“Cet indice pollen permet aux personnes allergiques d’adapter leur mode de vie et leurs traitements en fonction des prévisions, tout en offrant aux professionnels de santé des indicateurs précieux pour ajuster le suivi de leurs patients”, a expliqué Atmo France, d’après des propos relayés par Actu.

Crédit photo : iStock

Si vous êtes allergique au pollen, voici les bons gestes à adopter au quotidien pour limiter vos symptômes. Dans tous les cas, respectez toujours votre traitement et ne l’arrêtez pas sans avis médical. Changez de vêtement après chaque promenade et rincez vos cheveux le soir pour ne pas amener le pollen chez vous.

Limitez les activités extérieures comme le jardinage et le sport, ou faites les en fin de journée, avec des lunettes de protection et un masque. Ouvrez les fenêtres de votre logement uniquement avant et après l’apparition du soleil et ne vous exposez pas à d’autres substances irritantes comme le tabac, les produits d’entretien, les parfums d’intérieur et l’encens. Enfin, évitez de faire sécher votre linge à l’extérieur.

En respectant toutes ces précautions, vous serez moins en contact avec le pollen et pourrez profiter pleinement du printemps.