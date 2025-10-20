Au Kenya, cet homme livre chaque jour des milliers de litres d'eau aux animaux sauvages victimes de la sécheresse

Patrick Kilonzo Mwalua déversant de l'eau pour les animaux sauvages

L’homme, vu comme un véritable héros par les défenseurs de l’environnement, s’est d'abord lancé seul dans cette aventure pour fournir des points d’eau aux animaux.

L’accès à une source d’eau potable est un vrai problème dans certaines régions reculées du monde. Selon l’Oxfam, 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès à une eau potable sûre. Malheureusement, ce drame touche aussi les animaux.

Mais un homme, Patrick Kilonzo Mwalua, a voulu leur venir en aide. Devant la recrudescence des sécheresses en Afrique, le Kényan a décidé d’agir en faveur de la faune sauvage. Chaque jour, ce défenseur de l’environnement a apporté de l’eau aux animaux du parc national de Tsavo West.

Au début, Patrick Kilonzo Mwalua finançait son initiative par ses propres moyens. Jusqu’à ce que son geste fasse le tour du monde.

Encourager la cohabitation entre l’homme et la faune sauvage

Citerne d'eau déversant de l'eau pour des animaux sauvagesCrédit photo : Water for Wildlife

Dès lors, le Kenyan pu compter sur le soutien d’admirateurs du monde entier. Une campagne de financement participatif lui a permis de s’offrir un camion-citerne afin de transporter des milliers de litres d’eau pour approvisionner les animaux.

Mais l’initiative de Patrick ne s’arrêtait pas là. Pour lui, il était vital de mettre en place des systèmes de gestion de l’eau. Il a donc fait construire des bassins et des réservoirs d’eau via son association Mwalua Widelife Trust, renseigne le site de l’Unesco.

Citerne d'eau pour les animaux sauvagesCrédit photo :Water for Wildlife

Patrick avait également à cœur de réduire les conflits entre humains et animaux sauvages. Pour cela, il était très impliqué dans des programmes éducatifs sur la conservation de la faune. En apportant différents points d’eau aux éléphants, aux zèbres et aux buffles, Patrick Kilonzo Mwalua a sans doute permis à nombre d’entre eux d’échapper à un destin funeste.

En juin 2024, Patrick Kilonzo Mwalua est décédé après avoir lutté contre une insuffisance rénale dont il souffrait depuis des années. Son engagement n’a jamais été oublié par les défenseurs des animaux et autres associations. Mwalua Widelife Trust poursuit les engagements de Patrick et continue d'œuvrer pour la protection de la nature et des animaux.

