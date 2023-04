Kenya : il se cache sous un niqab pour participer à un tournoi d'échecs féminin mais se fait démasquer par les organisateurs

La mascarade du tricheur a été motivée par l’argent. Les organisateurs ont rapidement eu la puce à l’oreille et ont pu démasquer le jeune homme.

Crédit : stevepb/ iStock

Le joueur a été pris la main dans le sac. C’est une drôle d’histoire qui s’est déroulée il y a quelques jours lors du tournoi féminin de l’Open d’échecs de Nairobi, au Kenya. Durant la 31e édition du Kenya Open qui s’est déroulée du 6 au 10 avril dans la capitale, un jeune kényan a disputé quatre tours de la compétition internationale avant d’être démasqué.

Caché sous un niqab et des lunettes, le jeune homme s’est fait passer pour une joueuse. Il enchaînait les tours, pourtant les organisateurs ont eu des doutes.

John Mukabi, le secrétaire général de la fédération kényane d’échecs a expliqué à l’AFP les indices qui les ont mis, son équipe et lui, sur la bonne voie : « Son nom était Milicent Awour. [Or] on s’attendait à un nom musulman. C’était un peu bizarre, même s’il est possible que des gens avec des noms chrétiens soient musulmans… ».

« Il a dit que ce sont des problèmes financiers qui l’ont amené à agir ainsi »

Crédit : klimkin/ iStock

Les organisateurs se sont décidés à agir suite au comportement du joueur. « Les arbitres ont aussi remarqué quelque chose : après les parties, cette personne disparaissait et ne revenait qu’à quelques minutes du tour suivant », précise encore le secrétaire. Ce dernier indique par ailleurs que le jeune homme portait un modèle de chaussures « principalement associé aux hommes ».

Mais après le troisième tour, alors qu’il venait de battre une redoutable joueuse kényane, puis une ougandaise au tour suivant, les organisateurs ont agi. « Les arbitres l’ont pris à part et une femme arbitre l’a accompagné aux toilettes où on lui a demandé d’enlever son niqab. Il a immédiatement admis qu’il était un homme. Il a été exclu et les scores de ses matches ont été inversés […]. Il a dit que ce sont des problèmes financiers qui l’ont amené à agir ainsi ».

À la clé du tournoi, une somme d’argent est remise aux candidates arrivées les 10 premières. La vainqueure du tournoi reçoit quant à elle une somme équivalent à 3300 euros. « Il n’avait aucune chance dans le tableau des hommes », ajoute John Mukabi qui précise que ce dernier était composé de maîtres internationaux.

Le jeune homme passera prochainement devant la commission disciplinaire de la fédération kényane. « Je ne crois pas qu’un tel cas se soit jamais produit dans le monde », a lancé John Mukabi.