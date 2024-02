Direction la Dordogne, où un couple de Britanniques a créé une maison de retraite pour chiens. Une belle initiative qui permet aux toutous de vivre leurs vieux jours dans un cadre chaleureux et rempli d'amour.

Leeanne et Michael Whitley, un couple britannique installé en Dordogne, ont le cœur sur la main. La raison ? Les deux époux ont créé une maison de retraite pour chiens nommée Twilight.

Cette belle initiative vise à offrir une fin de vie digne aux vieux chiens dont personne ne veut, explique le site Wamiz. L’association recueille principalement des animaux âgés, malades ou handicapés.

Crédit Photo : Association Twilight

Tout a commencé en 2007 lorsque le couple a été confronté à la mort de deux de ses chiens. À l’époque, le dernier Golden Retriever de la famille a eu beaucoup de mal à surmonter cette épreuve.

Face à cette situation, Leeanne et Michael Whitley ont décidé d’adopter un chien pour lui tenir compagnie. C’est dans ce contexte que ces derniers ont jeté leur dévolu sur Nina, une chienne aveugle qui a été confiée à un refuge après le décès de sa propriétaire.

Crédit Photo : Association Twilight

«Aucun chien ne doit mourir seul»

Au fil des ans, le couple se met à recueillir de plus en plus de toutous. Depuis 2007, Leeanne et Michael Whitley ont pris en charge plus de 420 chiens dans leur maison. Et les pensionnaires sont issus du monde entier : France, Espagne, Royaume-Uni, Roumanie, Egypte ou encore Bosnie.

«La philosophie de Twilight est qu’aucun chien ne devrait mourir seul. Les chiens vivent avec les Whitley en famille. La maison est adaptée aux besoins des animaux, avec une salle de lavage et de nettoyage complètement équipée, un jardin et une terrasse sous abri pour l’été et les poêles à bois à l’intérieur pour l’hiver. Les chiens ont tous ce qu’il faut pour une vie paisible jusqu’à leur dernier jour», peut-on lire sur le site web de l’association.

Crédit Photo : Association Twilight

Leeanne et Michael Whitley organisent des événements et des collectes sur Facebook pour prendre soin de leurs protégés. Il est également possible de leur faire un don via le site de l’association.