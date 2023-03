Des agriculteurs australiens découvrent que leur veau arbore quatre taches en forme de sourire sur le flanc

En Australie, un adorable veau est devenu la superstar dans un élevage. La raison ? Le petit bovin arbore des taches en forme de smiley souriant sur sa robe noire et blanche.

Megan et Barry Coster, un couple d’agriculteurs australiens, élèvent environ 700 veaux par an dans la vielle de Ripplebrook (État de Victoria, en Australie). En mars dernier, un petit bovin a particulièrement attiré l’attention de ses propriétaires. La raison ? Le mammifère arbore des taches en forme de smiley souriant sur sa robe noire et blanche, rapporte la chaîne de télévision australienne ABC.

À voir aussi

Crédit Photo : image d'illustration / istock

Une bouille à croquer

Les propriétaires des lieux ont fait cette adorable découverte à la mi-mars 2023. Alors qu’il inspectait ses vaches laitières et autres bêtes, Barry Coster a remarqué la particularité physique de l’animal.

Il s’est rendu compte que son veau avait quatre taches noires formant un «smiley souriant» sur son flanc gauche. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque ressemble étrangement à un Monster Munch.

Crédit Photo : Bellbrook Holsteins

«Nous avons vu des chiffres sept ou des cœurs sur la tête et quelques marques étranges, mais nous n’avons jamais rien vu qui ressemble à un smiley auparavant», a déclaré Megan Coster au site d’information.

Depuis, le jeune Holstein est devenu une véritable superstar au sein de l’exploitation agricole. Il faut dire que sa bouille est tout simplement à croquer. Contrairement à ses congénères, la boule de poils ne sera pas élevée pour produire du lait.

Comme le précise le quotidien britannique The Telegraph, Holstein va devenir un «animal de compagnie» :

«Certains de nos employés souhaitent le garder comme animal de compagnie et comme “tondeuse à gazon” dans leur cour», a expliqué le couple à la presse locale. Il va rester dans les parages pendant un certain temps».