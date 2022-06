En pleine tempête de neige, ces deux skieurs australiens ont croisé... un ornithorynque !

Il y a quelques jours, deux skieurs de fond étaient en pleine nature lorsqu’ils sont tombés nez à nez avec un animal très inattendu s’approcher d’eux. La rencontre improbable s’est déroulée sur un chemin enneigé en Tasmanie, en Australie.

Crédit : mark.oates / Instagram

En effet, Mark Oates et l’un de ses amis, également amateur de ski de fond, ont cru rêver quand ils ont vu apparaître… un ornithorynque ! Oui oui, vous avez bien lu. C’était une véritable surprise pour les deux sportifs, pour qui cette rencontre était une grande première, surtout dans cette région. D’autant plus que la météo était particulièrement extrême ce jour-là.

L’ornithorynque est une espèce assez méconnue du grand public. Et bien qu'on l'imagine généralement habitant les cours d'eau plus chauds de la brousse, cet animal plutôt rare et craintif semblait tout à fait à l'aise pour glisser sur l'étendue neigeuse. Les skieurs n'en croyaient pas leurs yeux, d'autant plus qu'il est passé devant eux comme si de rien n'était.

Voici ce moment incroyable en vidéo :

Une rencontre avec un ornithorynque, un moment rare

Une chose est sûre, Mark Oates et son acolyte ne sont pas près d'oublier. « Nous avons été incroyablement surpris qu'il se dirige directement vers nous. J’ai toujours présumé que les ornithorynques descendaient sous la ligne de neige en hiver, mais ici en Tasmanie, je ne pense pas que ce soit le cas. Je n'en avais certainement pas vu un glisser sur son ventre comme il l'a fait. C'était un moment très cool à vivre » ont-ils déclairé.

Étonnant, n’est-ce pas ?