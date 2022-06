Maltraitée par ses anciens propriétaires, cette chienne rencontre son nouveau maître et lui fait le plus beau des câlins

Vendredi 3 juin, une scène émouvante s’est produite dans un refuge pour animaux : une chienne a rencontré sa nouvelle famille pour la première fois, et n’a pas pu s’empêcher de la câliner.

La vie misérable de Maggie vient de se transformer en conte de fées. Vendredi 3 juin, cette chienne de refuge a rencontré sa nouvelle famille pour la première fois. Un moment placé sous le signe de l’émotion.

Crédit Photo : MARIE MCCRAW

Les nouveaux propriétaires de Maggie sont Mary et Mark McCraw, un couple d’Américains qui a toujours vécu avec un chien. Il y a quelques mois, les amoureux des bêtes ont perdu leur toutou Mischka des suites d’un cancer.

À l’époque, ces derniers n’étaient pas encore prêts à combler ce vide. Mais leur route a croisé celle du pitbull au Halfway There Rescue, un refuge pour animaux basé en Caroline du Nord.

Crédit Photo : Andra Mack

«Elle a fait fondre mon cœur», a déclaré Mary à The Dodo. «Nous avions perdu notre autre chien quelques mois avant de rencontrer Maggie, et ce n'était qu'une rencontre dans mon esprit. Je ne pensais pas être prête à adopter un nouveau chien à ce moment-là».

Le couple adopte Maggie

Le jour même, les McCraw ont fait le choix d’offrir un abri pour la vie à la boule de poils. Il faut dire que les époux ont eu un véritable coup de foudre en découvrant la personnalité aimante de la chienne.

De son côté, Maggie s’est précipitée dans les bras de son nouveau maître avant de lui offrir une avalanche de câlins : «Je me suis penché pour qu’elle ne soit pas intimidée, et en quelques secondes, elle était sur mes genoux et dans ma vie», a confié Mark au site d’informations. Par chance, cette scène émouvante a été capturée en vidéo.

Crédit Photo : Andra Mack

Avant cette fin heureuse, le quadrupède était uniquement utilisé pour la reproduction par ses anciens propriétaires. Il a été secouru par l’association avant d’être placé dans une famille d’accueil, où il a été soigné et dorloté.

Aujourd’hui, la chienne coule des jours heureux au sein de son nouveau foyer.

Crédit Photo : Andra Mack