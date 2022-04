Australie : un marcheur découvre sur une plage une mystérieux animal qui ressemble à « une créature extraterrestre »

Ce mardi 5 avril, un marcheur a fait une étrange découverte sur une place australienne : il a aperçu le cadavre d’une mystérieuse créature.

C’est bien connu : le pays des kangourous abrite une faune variée. Et ce n’est pas ce marcheur australien qui oserait dire le contraire. Ce mardi matin, ce dernier a fait une étrange découverte sur une plage située dans l’État du Queensland.

Une créature qui semble tout droit sortie de Men in Black

En effet, Alex Tan a aperçu le cadavre en décomposition d’une mystérieuse créature. Sans surprise, ce dernier s’est empressé de partager sa trouvaille sur son compte Instagram. Dans sa vidéo, le promeneur indique que l’animal ressemble à une « créature extraterrestre ».

Crédit Photo : Alex Tan / Instagram

Crédit Photo : Alex Tan / Instagram

Il poursuit en détaillant le physique de l’animal : «il a un crâne de type reptilien, quatre membres flasques, une longue queue et des griffes ». Selon ses dires, la bête a perdu la vie à cause des inondations qui ont touché l’Est du Queensland fin février et début mars.

Sans surprise, la publication est rapidement devenue virale. À l’instar d’Alex Tan, les internautes peinent à identifier les restes de la dépouille. Le premier estime qu’il pourrait s’agir d’un opossum « sans poil ». De leur côté, les utilisateurs hésitent entre un jeune kangourou ou un wallaby « en raison de ses caractéristiques et de sa petite taille ».

Crédit Photo : Alex Tan / Instagram

Affaire à suivre…