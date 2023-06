Ce petit dragon australien était présumé éteint depuis 54 ans, mais il vient de réapparaître

En Australie, une population de dragons des prairies de l’État de Victoria a été redécouverte alors que l’on pensait l’espèce disparue depuis 1969.

Cela faisait donc 54 ans que ce petit reptile n’avait plus été observé à l’état sauvage. Son espèce était alors présumée éteinte mais une récente découverte a permis d’insuffler un nouvel élan d’espoir pour sa conservation.

Crédit photo : Wikipédia / Michael Mulvaney

C’est la ministre de l’environnement de l’État de Victoria, en Australie, qui a annoncé l’excellente nouvelle. Le dragon des prairies de l’État de Victoria, de son nom scientifique Tympanocryptis pinguicolla, est une espèce endémique de la région.

Mesurant seulement 15 centimètres de la tête à la queue, ce petit reptile a la particularité de ne pas avoir d'oreilles. Sa population était largement répandue dans les prairies indigènes à l’ouest de Melbourne. Seulement voilà, son nombre a tragiquement diminué en raison de la perte de son habitat et de la prédation, à tel point que le dragon des prairies n’avait plus été observé pendant plus d’un demi-siècle.

Crédit photo : Twitter / Tanya Plibersek

“Il s’agit d’une découverte étonnante qui nous offre l’opportunité de récupérer une espèce autrefois considérée comme perdue pour notre État et le monde”, a déclaré la ministre.

Même son de cloche joyeux chez le Dr. Jenny Gray, la directrice générale des zoos de Victoria qui qualifie cette redécouverte comme “extraordinaire”, qui inspire “l’optimisme pour le rétablissement de cette espèce victorienne”.

Un programme de préservation lancée

Désormais, passée la surprise, l’heure est à la préservation pour assurer la survie de l’espèce, dont la localisation est tenue secrète. Cela faisait six ans que les zoos de Victoria recherchaient ce dragon, considéré comme le reptile le plus menacé du monde.

Crédit photo : Wikimedia Commons

Le zoo de Melbourne avait d'ailleurs développé une expertise grâce à un programme de rétablissement de la reproduction, en utilisant des populations de lézards originaires de la Nouvelle-Galles du Sud et de la région de Canberra.

Le gouvernement va donc se joindre à cet effort, en investissant 180 000 dollars australiens (110 000 euros environ). Des chiens de détection seront même spécialement formés pour repérer d’autres populations sauvages existantes de dragons des prairies.