Australie : une touriste française a été attaquée par un dingo sur une plage

En Australie, un dingo a mordu une touriste qui était en train de prendre un bain de soleil sur une plage de l’île K’gari, au large de la côte est du Queensland. Par chance, la vacancière s’en est sortie indemne.

Récemment, une touriste française a vécu une belle frayeur alors qu’elle se trouvait sur une plage de l’île K’gari au large de la côte est du Queensland, en Australie. En effet, cette dernière a été mordue par un dingo, rapporte BBC News.

Crédit Photo : capture d’écran

La vacancière était en train de prendre un bain de soleil lorsque l’attaque s’est produite. Sur les images relayées par plusieurs médias, on aperçoit le chien sauvage marcher le long de la plage. L’animal se rapproche ensuite de la jeune femme avant de lui mordre la fesse.

Surprise, la femme pousse des cris, tandis que des baigneurs tentent d’éloigner le mammifère au pelage roux. La touriste s’en est sortie indemne.

Plusieurs attaques enregistrées

Le 16 juin dernier, une attaque similaire s’est produite sur la même plage, non loin d’un camping. Un petit garçon se promenait sur la plage quand il a été traqué par un dingo, explique The Guardian.

Le canidé l’a mordu à plusieurs reprises avant de le traîner dans l’eau. Par chance, le garçonnet a été secouru par sa grande sœur de 12 ans, et l’animal a pu être chassé par des gardes forestiers. De son côté, le petit garçon a subi plusieurs morsures superficielles aux épaules et aux bras.

Crédit Photo : istock

«Ces animaux sont capables d’infliger des blessures graves et ils ont déjà mordu des enfants et des adultes. Certains sont assez effrontés et ne s’enfuient pas lorsqu’on leur crie dessus ou lorsque quelqu’un brandit un bâton», a indiqué une garde forestière au journal d’information britannique.

Cette dernière a précisé que ces animaux étaient habitués à l’interaction humaine, ne montrant aucune méfiance envers les gens. Ils cherchent simplement de quoi se nourrir.

Toujours selon The Guardian, un dingo a été euthanasié récemment à K’gari après une série d’attaques sur l’île.