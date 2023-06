Vidéo : un requin sème la panique sur une plage à Alicante

À Alicante, un requin a semé la panique chez les baigneurs en nageant très proche d’eux, sur le bord de la plage. Une scène cauchemardesque pour beaucoup, même s’ils n’avaient rien à craindre de l’animal.

C’est la hantise que beaucoup partagent lorsqu’on va faire trempette dans une mer ou un océan : celle de tomber sur un requin ! Pourtant, il existe bien d’autres bêtes tout aussi dangereuses, comme les méduses, mais le requin, c’est le patron des fonds marins.

Crédit photo : Solarpix

Alors quand celui-ci décide de sillonner les côtes, chacune des apparitions a le don de semer la panique, à raison. En effet, aucun d’entre nous ne resterait de marbre à la vue d’un aileron de requin naviguant autour de nous.

En tout cas, à Alicante, sur la Costa Blanca espagnole, les baigneurs n’ont pas hésité une minute pour rejoindre la plage. Pourtant, ils n’étaient pas très éloignés, batifolant dans à peine un mètre d’eau, lorsqu’ils ont aperçu un aileron de requin près d’eux.

Un requin bleu nage près des baigneurs

Comme on peut le voir sur la vidéo, le requin nage tranquillement sous les yeux de baigneurs qui se retournent et se précipitent avec frayeur, sans trop s’agiter non plus, vers la plage.

L’animal était un requin bleu d’environ deux mètres, une espèce inoffensive et qui n’attaque pas les hommes selon les spécialistes. Mais bon, quand on est dans l’eau à côté d’un requin, on ne perd pas de temps à analyser sa peau, sa dentition et sa nageoire pour savoir de quel espèce il s’agit. On détale fissa !

Plus de frayeur que de mal donc ! Une très grande frayeur même car on peut voir sur la vidéo qu’une des personnes présentes de l’eau a subi une crise d’angoisse, la paralysant alors que le requin était derrière elle.