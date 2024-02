France : les faux animaux bientôt interdits sur les manèges en faveur du bien-être animal ?

Les carrousels, connus pour représenter des chevaux et autres animaux sur lesquels les enfants peuvent monter, sont la cible de PETA. L’association demande aux fabricants de manèges de cesser de représenter des animaux sur les attractions pour enfants.

Le carrousel est un manège culte qui existe depuis la fin du 19ème siècle et qui a enchanté des générations entières. Si ce manège est très apprécié par les tout-petits, c’est parce que les enfants peuvent choisir leur place. Ils peuvent ainsi monter sur un cheval, piloter un avion ou s’asseoir dans un carrosse le temps de quelques tours de manèges.

Cependant, ces animaux emblématiques des manèges pour enfants pourraient disparaître. En effet, l’association de défense des droits des animaux PETA souhaite interdire les représentations d’animaux sur les carrousels et manèges pour enfants.

Une image de l’exploitation animale

Mais quelle est la raison d’une telle décision ? Selon l’association, la représentation de ces animaux sur les manèges donnerait une image positive de l’exploitation des animaux pour les enfants et montrerait qu’il est “normal d’utiliser les animaux uniquement pour notre plaisir”.

“Les animaux utilisés pour les promenades et autres formes de divertissement, notamment les chameaux, les chevaux, les éléphants et les dauphins, sont souvent battus jusqu’à ce qu’ils soient soumis, privés de tout ce qui est naturel et important pour eux, et même abattus une fois leur corps épuisé. Les ensembles de carrousels sur le thème des animaux renforcent l’idée que ces êtres sensibles sont simplement là pour notre divertissement, plutôt que des individus ayant la même capacité à ressentir la peur, la douleur, la joie et l’amour que chacun d’entre nous”, a déclaré PETA.

Crédit photo : iStock

Selon PETA, les enfants apprennent essentiellement par le jeu. En supprimant les animaux des manèges, l’association souhaite montrer aux enfants qu’il faut avoir du respect et de la compassion pour tous les êtres vivants.

Remplacer les animaux sur les manèges

Pour se faire entendre, PETA a lancé un appel à tous les fabricants d'attractions et a envoyé un courrier à Aaron Landru, le président de Chance Rides, le premier fabricant de manèges américain. L’association demande à ce que les animaux soient remplacés par des “designs qui éveillent l’imagination des enfants et mettent en valeur le talent humain” comme “des voitures, des avions, des vaisseaux spatiaux, des arcs-en-ciel, des balais ou des étoiles filantes”.

Aux Pays-Bas, PETA a déjà commencé à agir puisqu’elle a demandé au plus grand parc à thème du pays, Efteling, de cesser d’utiliser des représentations d’animaux sur ses manèges. Même chose pour le plus vieux carrousel du pays, qui existe depuis 1865, où sont représentés seize chevaux, deux traîneurs, une poule et un lion.

Ce n’est pas la première fois que PETA organise une action de ce genre. Connue pour ses prises de position en faveur du bien-être animal, l’association a à cœur de sensibiliser le public, dont les enfants, sur ce sujet, et ce par tous les moyens.