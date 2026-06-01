«C'est comme s'il me goûtait» : un homme de 28 ans violemment attaqué par un requin et mordu à 5 reprises

Surpris par un requin, qui l’a mordu à cinq reprises, un homme de 28 ans a eu une grosse frayeur lors de ses vacances en Sardaigne.

Originaire de Sète, près de Montpellier, Giovanni Caselli est un homme de 28 ans. Il y a quelques jours, il est parti en vacances en Sardaigne, mais son séjour ne s'est pas très bien passé.

Crédit photo : iStock

Ce vendredi 29 mai, il a décidé d’aller nager dans la mer afin de s’entraîner pour un triathlon. Cependant, il a été attaqué par un animal, un requin pointe noire qui, contrairement à ces deux requins géants qui ont coupé un surfeur en deux lors d’une attaque terrifiante, est généralement inoffensif.

“Il m’a foncé dessus”

Malheureusement, le requin l’a immédiatement attaqué et s’est acharné sur lui. Giovanni a été mordu cinq fois alors qu’il tentait de rejoindre le rivage. L’animal s’est montré de plus en plus agressif et l’a poursuivi jusqu’à la plage.

“Il était 21h. Je voulais faire une vidéo avec l’eau turquoise et le coucher de soleil pour mes réseaux sociaux. Après, j’ai dit à mon épouse que j’allais faire 500 mètres de nage à haute intensité pour mon entraînement. J’ai vu le requin face à moi, j’ai tout de suite reconnu le pointe noire. Il n’était pas très grand, il devait mesurer 1,20 m. Au lieu de tourner autour de moi, il m’a foncé dessus. Il est venu au contact. J’ai arrêté de frapper dans l’eau en nageant et j’ai comencé à évoluer tranquillement en reculant sur le dos. J’ai crié, cela l’a excité encore plus. Il est devenu de plus en plus agressif”, a-t-il expliqué à Midi Libre.

Crédit photo : Midi Libre

La suite après cette vidéo

“C’est comme s’il me goûtait”

Giovanni est habitué des plongées sous-marines et connaît bien cette espèce. Bien que cet événement soit moins grave que d’autres attaques, cet incident n'est pas sans rappeler un fait divers similaire survenu en Australie, lorsqu'un ado de 14 ans avait été attaqué par un requin et laissé entre la vie et la mort.

Crédit photo : Midi Libre

De son côté, Giovanni s’en est sorti avec des morsures superficielles et n’a pas eu besoin de soins.

“Il n’a pas arrêté de me mettre des petits coups de dents. J’ai vraiment commencé à paniquer car les requins ne sont généralement pas seuls. Je me défendais comme je pouvais. Il m’a mordu cinq fois, c’est comme s’il me goûtait. Jusqu’à ce que j’ai pied. Même dans 30 centimètres d’eau, il me pourchassait. Il a même fini sur le sable, la gueule grande ouverte”, a confié Giovanni.

Giovanni surveille à présent ses blessures pour ne pas qu’elles s’infectent car les dents de requins peuvent contenir des bactéries. Il a également fait un rapport à la police locale et aux affaires maritimes.

Une grosse frayeur qui ne l’a pas empêché de retourner nager au même endroit dès le lendemain, avant de partir pour la Corse.