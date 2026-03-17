Un surfeur coupé en deux par 2 requins géants lors d'une attaque coordonnée terrifiante

En Australie, deux grands requins blancs ont attaqué un jeune surfeur, sous le regard horrifié de ses amis présents dans l’eau.

Les eaux australiennes abritent de nombreux prédateurs, et les requins sont de loin les plus menaçants.

En ce début d’année, le pays a été frappé par une série d’attaques en Nouvelle-Galles du Sud, poussant les autorités à encourager les habitants à se tourner vers les piscines.

Ce n’est pas la première fois que la terre des kangourous est confrontée à la férocité des squales.

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En 1985, un drame avait déjà profondément marqué l’Australie : une mère de famille est morte après avoir été attaquée par un grand requin blanc de six mètres, sous les yeux de ses enfants.

Dix-neuf ans plus tard, en 2004, un surfeur a lui aussi perdu la vie dans des circonstances similaires, rapporte le site BeachGrit.

Deux requins attaquent un surfeur

Ce terrible incident s’est déroulé à Lefthanders, un spot de surf situé en Australie-Occidentale, à environ 20 km de la ville de Margaret River.

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Brad Smith, 29 ans, surfait au large lorsqu’un grand requin blanc a surgi sous sa planche, le projetant violemment à l’eau. Il a ensuite été mordu de manière extrêmement brutale.

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Selon des témoins, la victime aurait tenté de repousser l’animal, mais un autre s’est approché, tournant autour de lui avant de l’attaquer violemment. Mitch Campbell, un ami de Brad Smith, était dans l’eau lorsque le drame s’est produit.

« On voyait Brad essayer de les frapper pour les éloigner. On criait : ‘' Nage pour ta vie, mec ! Nage pour ta vie ! ’’ Mais il n’avait évidemment aucune chance. Ils étaient énormes », avait-il raconté.

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Peu après, le second requin a ouvert sa gueule, décrite comme « aussi large qu’une voiture », et a infligé à Brad Smith des blessures mortelles.

Une attaque coordonnée ?

Selon nos confrères, les amis du surfeur ont pagayé jusqu’à lui et ont ramené son corps sur le rivage, où un anesthésiste, qui surfait à proximité, s’est précipité pour l’aider.

Malheureusement, il était déjà trop tard. Les autorités ont alors lancé des recherches en bateau et en hélicoptère pour retrouver les deux animaux , sans succès.

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Cette attaque sanglante a secoué la région, car la présence de deux spécimens est extrêmement rare. Néanmoins, des experts remettent en cause cette version. À l’époque, plusieurs témoins affirmaient pourtant avoir vu deux ailerons dans l’eau.

D’après des spécialistes, un deuxième requin aurait pu être attiré par le sang. Selon Rory McAuley, cité par ABC News, un requin-marteau aurait également pu être impliqué.