En pleine session de pêche sous-marine près de la Grande Barrière de corail, en Australie, un homme a été mortellement attaqué par un requin sous les yeux de ses amis.

Un drame qui fait froid dans le dos.

Un homme de 39 ans est décédé ce dimanche 24 mai après une attaque de requin à proximité de la Grande barrière de corail, en Australie, ont indiqué les autorités locales.

Selon The Guardian, la victime pratiquait la pêche sous-marine avec trois amis à Kennedy Shoal, un récif peu profond situé à environ 50 km au large des côtes du Queensland, entre les villes de Cairns et Townsville.

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Attaqué par un requin sous les yeux de ses amis

Alors qu’il était en train de nager le pêcheur a été pris pour cible par ce qui semble être un requin bouledogue. Le squale s’est précipité sur lui avant de le mordre à la tête.

Malheureusement, l’Australien a succombé à ses blessures, a déclaré l’inspectrice de police Elaine Burns lors d’une conférence de presse.

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La scène s’est déroulée sous les yeux horrifiés de ses compagnons, qui n’ont rien pu faire pour lui venir en aide.

« Ils sont traumatisés. C’est terrifiant de voir ce genre de chose se produire devant soi », a souligné la policière.

Néanmoins, un témoin de l’incident est parvenu à sortir le pêcheur de l’eau. Grièvement blessé, l’homme a été transporté en urgence à l’hôpital de Hull Heads, où son décès a été constaté à son arrivée.

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« Un incident tragique »

Pour l’heure, les spécialistes ne sont pas sûrs de quelle espèce de requin est à l’origine du drame, survenu une semaine après une autre attaque mortelle en Australie-Occidentale.

Avant les faits, des pêcheurs ont affirmé avoir vu des requins bouledogues dans la zone, qu’ils décrivent comme « féroces et imprévisibles ».

« Nous pêchions le maquereau espagnol et l'un d'eux a été dévoré par un groupe de six requins, à quatre mètres du bateau. Il n’était pas question de tremper un orteil dans l’eau », a témoigné l’un d’eux à l’AFP.

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De son côté, Rob Parsonage, propriétaire d’un bateau de charter, a assuré que les attaques de requins étaient rares dans la région, malgré la présence de requins bouledogues et de requins tigres.

Il estime néanmoins que ces prédateurs sont « en concurrence avec les pêcheurs ».

« Il s'agit d'un incident tragique pour toutes les personnes impliquées », a ajouté l’inspectrice Elaine Burns.

Malgré ce drame, elle encourage les habitants à « continuer à profiter du littoral tout en restant conscients de leur environnement ».