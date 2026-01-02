« C'est dégueulasse » : il monte dans un train avec son chien, l'attache à un siège puis redescend et l'abandonne cruellement

Dans les Alpes-Maritimes, un chien a été abandonné d’une façon cruelle. Son propriétaire est monté dans un train, l’a attaché à un siège avec sa muselière et l’a laissé dans le wagon.

Lundi 22 décembre, un agent de la SNCF, prénommé Saba, a fait une terrible découverte dans un train. Alors qu’il vérifiait les wagons du TER qui reliait Cannes à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, ce dernier a trouvé un chien abandonné. L’animal était attaché à l’un des sièges par sa muselière. Une terrible histoire qui rappelle le sort de ce chien jeté sur une voie ferrée par ses maîtres.

Crédit photo : Nice-Matin

“Lundi, à 16h20, à l’arrivée du train Cannes-Grasse, j’ai effectué ma ronde pour vérifier tout le train. Et là, je constate qu’un chien est attaché à un siège, muselé. Je demande : “Est-ce que le chien appartient à quelqu’un ?”, je fais toutes les toilettes en me disant que quelqu’un l’a peut-être laissé quelques instants : personne”, a expliqué Saba à Nice-Matin.

Un chien abandonné dans un train

Saba a immédiatement prévenu le conducteur du train et a récupéré le chien. Bien qu’il n’ait pas été victime de maltraitance, ce petit chien âgé d’un an était effrayé.

“Il avait la muselière et avait un peu peur, le pauvre. Je l’ai pris avec moi au local de la sécurité et je lui ai donné de l’eau. Les gens sont passés à côté de lui en descendant du train, certains étaient assis à proximité, personne n’est venu se manifester auprès du personnel”, a poursuivi Saba.

La police a été prévenue et le chien a été emmené par les forces de l’ordre. Malheureusement, il n’était pas pucé. Il était donc impossible de retrouver son propriétaire.

L’animal recueilli par un refuge

Le chien a été confié à l’association de protection animale “Au service des animaux” (ASA 06). Dans l’espoir de retrouver les maîtres du chien et d’entrer en contact avec des témoins dans le train, un message a été publié sur Facebook.

“Kibo n’est pas identifié, cela signifie que son propriétaire savait très probablement qu’il serait impossible de remonter jusqu’à lui. Un abandon réfléchi. Calculé. Glacial. Comment peut-on attacher un chien dans un train et repartir comme si de rien était ? Comment peut-on abandonner un être vivant de cette façon ?” a rédigé l’association sur Facebook.

Crédit photo : Au Service des Animaux 06 / Facebook

Malheureusement, malgré ce message posté sur les réseaux sociaux et les articles parus dans la presse, personne ne s’est manifesté pour récupérer le chien.

“En le mettant sur Facebook, je me suis dit que peut-être quelqu’un allait se manifester. Mais non, ça n’a pas été le cas. C’est dégueulasse. C’est un chien innocent, il n’a rien demandé. C’est grave d’abandonner son animal. Je n’ai jamais vu quelqu’un monter dans un train, attacher son chien et repartir sans”, a déploré la directrice de l’association auprès du Parisien.

Le chien a été baptisé Kibo par le refuge et va être proposé à l’adoption.

Pour rappel, selon l’article 521-1 du Code pénal, abandonner son animal de compagnie est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine peut aller jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende si l’abandon entraîne la mort de l’animal.