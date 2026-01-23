SNCF : les nouveaux wagons «OPTIMUM PLUS» interdits aux enfants dans les trains indignent les parents

La SNCF s’est retrouvée au cœur d’une polémique après avoir lancé une nouvelle offre de voyage garantissant un trajet sans enfants dans la voiture pour les passagers prêts à payer plus cher.

Les enfants, ennemis publics numéro 1 des adultes ? Qui n’a jamais entendu quelqu’un se plaindre de nos chères têtes blondes, se désoler du bruit qu’elles produisent, s’agacer de leur comportement ?

La SNCF semble avoir pris note de ces lamentations puisque la compagnie ferroviaire a lancé jeudi 8 janvier deux nouvelles classes : « Optimum » et « Optimum Plus ». Celles-ci remplacent l’offre Business Première et sont principalement destinées aux clients professionnels voyageant en semaine.

Crédit Photo : iStock

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que l’offre « Optimum Plus » - disponible exclusivement sur la ligne Paris/Lyon - garantit un trajet sans…enfants !

« Pour garantir un maximum de confort à bord de l’Espace dédié, les enfants ne sont pas acceptés », pouvait-on lire dans la présentation de cette nouvelle offre.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette option a suscité l’indignation et la colère des internautes.

Une offre qui ne passe pas

Ce jeudi 22 janvier, le podcast engagé pour l’enfance « Les adultes de demain » a dénoncé l’offre « Optimum Plus » dans une publication Instagram. Les auteurs du post accusent la SNCF de suivre la « tendance dangereuse du “no kids“ ».

« Dans un pays où l’on s’inquiète de la chute la natalité, comment ne pas voir nos propres contradictions ? On s’alarme du manque d’enfants. Mais on façonne un monde où l’on assume que leur présence devient indésirable », fustige le compte.

Crédit Photo : Caputre d'écran Instagram / Les adultes de demain

Sur la toile, cette annonce fait débat. Nombreux sont les utilisateurs qui pointent du doigt une forme d’exclusion des enfants. Une personne a écrit :

« Ce n’est ni plus ni moins que de la discrimination et c'est illégal. L’article 225-1 du code pénal : ''Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine (…), de leur âge’'. Et après ? Interdit aux enfants, interdit aux personnes âgées, interdit aux personnes de telle couleur, interdit aux personnes en situation de handicap... comment les enfants peuvent ils devenir des citoyens si la société les exclut ? », peut-on lire.

Un autre utilisateur a commenté :

« N’importe quoi cette propagande anti-gosse ! Tous ces adultes grincheux devraient partir en croisière pour vieux ».

D’autres, en revanche, ont un avis plus nuancé sur la question.

« Je trouve très bien qu'il y ait un compartiment business pour ceux qui travaillent. Ils payent plus cher pour avoir la paix. Maintenant il faudrait un compartiment de jeux pour que les enfants puissent se défouler », a indiqué un internaute.

Crédit Photo : iStock

La SNCF répond

Face à la polémique, SNCF Voyageurs a reconnu « une formule marketing maladroite », qui a été supprimée.

Dans une déclaration, l’entreprise affirme que « tous les enfants sont les bienvenus à bord », à un détail près : l’offre Optimum Plus ne concerne pas les enfants de plus de douze ans, a confirmé la société dans les colonnes du Parisien.

« Le forfait bambin et le billet enfant ne sont pas proposés dans cet espace, et cela n’a rien d’une nouveauté ». (SNCF Voyageurs)

Crédit Photo : Shutterstock

Le service rappelle également que cette règle s’appliquait déjà dans l’offre Business Première, qui a pris fin en décembre, « sans que cela suscite de retours négatifs ».

Enfin, la SNCF souligne que certains wagons disposent d’un espace « prioritairement réservé aux familles ».

« Créé au lancement de la marque TGV Inoui en 2017, cette offre répond au besoin (plébiscité) des parents de voyager avec leurs enfants dans un espace où la nécessité de calme n’est pas essentielle pour ceux qui sont dans cette voiture », détaille SNCF Voyageurs dans un communiqué.

Et vous, qu’en pensez-vous ?