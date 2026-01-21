Retrouvée errante sur les rails, une fillette de 6 ans perd sa mère, son père et son frère dans un terrible accident de train

Une fillette se retrouve orpheline après la terrible catastrophe ferroviaire qui a secoué l'Espagne.

Trois jours après la dramatique collision entre deux trains à grande vitesse, survenue ce dimanche 18 janvier à Adamuz, à 200 km de Malaga (Andalousie), l'Espagne panse ses plaies.

Le bilan, encore très provisoire, de cette catastrophe ferroviaire fait désormais état de 40 morts et 122 blessés (dont 5 enfants) mais les autorités craignent que de nouvelles victimes soient recensées dans les heures et les jours à venir. Le travail des secours s'avère extrêmement difficile en raison de la violence du choc, lors de l'accident. Les opérations de relevage des carcasses enchevêtrées demeurent en effet délicates et risquées, retardant ainsi le processus d'identification des corps sans vie.

Une insupportable attente pour les familles des passagers portés disparus, dont l'angoisse n'a de cesse de croître, à mesure que se multiplient les témoignages glaçants des survivants.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra la actuación de un trabajador del tren Iryo, uno de los convoyes que se descarriló en Adamuz, Córdoba, en un accidente que dejó más de 40 fallecidos. Las imágenes destacan la capacidad del empleado para dirigir y calmar a los… pic.twitter.com/W0bdob3u9K — El Nacional (@ElNacionalWeb) January 20, 2026

Survivante de la catastrophe d'Adamuz, une filette de 6 ans a perdu toute sa famille

Parmi ces rescapés figurent d'ailleurs une fillette dont le sort bouleverse le pays. Âgée de 6 ans, cette dernière a perdu tous ses proches dans l'accident. Les secouristes l'ont découverte seule errant sur les rails, au milieu des débris métalliques, après l'accident.

Elle est l'unique survivante de sa famille, les Zamorano-Alvarez, orginaire d'Aljaraque, sur la côte andalouse. Ses parents Felix et Cristina, ainsi que son frère aîné et son cousin ont tous perdu la vie lors de la catastrophe, alors qu'ils rentraient de la capitale après avoir assisté à un match de football du Real Madrid.

Crédit photo : DR

Pour rappel, un deuil national de trois jours a été décrété par le Premier ministre espagnol après la catastrophe.

Partagé entre la sidération et la colère, le pays, qui compte le réseau de trains à grande vitesse le plus étendu du continent européen, veut désormais des réponses et s'interroge : comment un tel accident a pu se produire ?