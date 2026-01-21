Retrouvée errante sur les rails, une fillette de 6 ans perd sa mère, son père et son frère dans un terrible accident de train

Par |

Carcasses de trains après la catastrophe ferroviaire survenue le 18 janvier 2026, à Adamuz (Espagne)

Une fillette se retrouve orpheline après la terrible catastrophe ferroviaire qui a secoué l'Espagne.

Trois jours après la dramatique collision entre deux trains à grande vitesse, survenue ce dimanche 18 janvier à Adamuz, à 200 km de Malaga (Andalousie), l'Espagne panse ses plaies.

Le bilan, encore très provisoire, de cette catastrophe ferroviaire fait désormais état de 40 morts et 122 blessés (dont 5 enfants) mais les autorités craignent que de nouvelles victimes soient recensées dans les heures et les jours à venir. Le travail des secours s'avère extrêmement difficile en raison de la violence du choc, lors de l'accident. Les opérations de relevage des carcasses enchevêtrées demeurent en effet délicates et risquées, retardant ainsi le processus d'identification des corps sans vie. 

Une insupportable attente pour les familles des passagers portés disparus, dont l'angoisse n'a de cesse de croître, à mesure que se multiplient les témoignages glaçants des survivants.

Survivante de la catastrophe d'Adamuz, une filette de 6 ans a perdu toute sa famille

Parmi ces rescapés figurent d'ailleurs une fillette dont le sort bouleverse le pays. Âgée de 6 ans, cette dernière a perdu tous ses proches dans l'accident. Les secouristes l'ont découverte seule errant sur les rails, au milieu des débris métalliques, après l'accident.

Elle est l'unique survivante de sa famille, les Zamorano-Alvarez, orginaire d'Aljaraque, sur la côte andalouse. Ses parents Felix et Cristina, ainsi que son frère aîné et son cousin ont tous perdu la vie lors de la catastrophe, alors qu'ils rentraient de la capitale après avoir assisté à un match de football du Real Madrid.

Carcasses de trains après la catastrophe ferroviaire survenue le 18 janvier 2026, à Adamuz (Espagne)Crédit photo : DR

Pour rappel, un deuil national de trois jours a été décrété par le Premier ministre espagnol après la catastrophe.

Partagé entre la sidération et la colère, le pays, qui compte le réseau de trains à grande vitesse le plus étendu du continent européen, veut désormais des réponses et s'interroge : comment un tel accident a pu se produire ?

Suivez nous sur Google News
Espagne Train

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
L'Espagne, destination touristique
Avec 97 millions de touristes en 2025, l’Espagne bat un record et talonne la France
Un train percute une voiture dans le Rhône
Un TGV percute une voiture de plein fouet sur un passage à niveau, la vidéo fait froid dans le dos
Sergio Jiménez Ramos
La mort en direct : un streamer s'effondre face cam après un défi extrême d'alcool et de drogue, le soir du Nouvel An
Un employé de restauration en train de servir des plats dans un train
Employé de restauration dans un train, il récupère des aliments dans... la poubelle et les sert aux passagers
Le chien abandonné
« C’est dégueulasse » : il monte dans un train avec son chien, l’attache à un siège puis redescend et l’abandonne cruellement