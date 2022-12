Jeté sur une voie ferrée par ses maîtres, ce chien a été percuté par un train et ne pourra plus jamais marcher

Aux États-Unis, un chien a été grièvement blessé par un train après avoir été abandonné sur une voie ferrée. Par chance, il a survécu et a été secouru par une association deux jours après le drame.

Le 29 novembre dernier, l’association de sauvetage animalier «Philly Rescue Angels INC» a sauvé un chien de race pitbull qui se trouvait sur une voie ferrée à Philadelphie, aux États-Unis. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le canidé a vécu un véritable cauchemar.

Crédit Photo : Philly Rescue Angels INC / Facebook

Le chien a été percuté par un train

En effet, le toutou était incapable de bouger ses pattes au moment de son sauvetage. Le refuge, qui a trouvé un collier et une laisse près des rails, a déclaré que l’animal avait été abandonné par ses propriétaires.

Toujours selon l’organisation, la boule de poils - baptisée Lucky - a été percutée par un train. Par miracle, le quadrupède, qui a été grièvement blessé, a survécu avant d’être secouru.

Crédit Photo : Philly Rescue Angels INC / Facebook

Crédit Photo : Philly Rescue Angels INC / Facebook

Crédit Photo : Philly Rescue Angels INC / Facebook

«Quelqu’un a littéralement jeté ce pauvre chien sur les voies ferrées, et il est resté allongé ici pendant deux jours avant de se faire écraser par un train», a indiqué l’association sur Facebook. «Nous avons le coeur brisé, c’est le mal absolu».

Ce dernier a été emmené en urgence à l’école vétérinaire de l’Université de Pennsylvanie où il a été soigné. Lucky présentait une lésion de la moelle épinière, une blessure qui a probablement été causée par le choc avec le train. Malheureusement, il ne pourra peut-être plus jamais marcher.

Depuis, le pitbull a subi une longue opération chirurgicale au cours de laquelle deux plaques ont été fixées le long de sa colonne vertébrale.

Crédit Photo : Philly Rescue Angels INC / Facebook

Un chien courageux

Aujourd’hui, Lucky suit des séances de rééducation et prend des médicaments contre la douleur. Une chose est sûre : il a la fureur de vivre tant il est courageux. D'après Philly Rescue Angels INC, leur pensionnaire est sur la voie de la guérison : «Il adore son harnais et le fait de se lever et de se déplacer».

La fondation a lancé une cagnotte en ligne pour récolter des fonds pour financer les soins vétérinaires et la thérapie de Lucky : «Il a beaucoup d’appétit et pourrait même être placé dans une famille d’accueil d’ici la fin de la semaine».

Bon courage Lucky !