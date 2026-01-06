Employé de restauration dans un train, il récupère des aliments dans... la poubelle et les sert aux passagers

En Angleterre, un employé d’une compagnie ferroviaire s’est fait licencier après avoir commis un geste dégoûtant, qui aurait pu avoir un impact sur la santé des passagers.

Peter Duffy, un employé qui vous veut du bien (ou pas).

Cet ex-salarié de la compagnie ferroviaire London North Eastern Railway (LNER) a perdu son job après avoir servi des mets peu ragoûtants à des voyageurs, selon les informations du média York Press, relayées par La Dépêche.

Crédit Photo : iStock

Il sert des plats jetés à la poubelle à deux passagers…

Les faits remontent au 7 mai 2023. Ce jour-là, l’employé travaillait à bord d’un train au départ de la ville de York, située dans le nord-est de l’Angleterre, précisent nos confrères britanniques.

Le trajet a pris une tournure inattendue lorsque deux passagers, installés dans le wagon de première classe, ont voulu manger des feuilletés à la saucisse. Il s’agit d’un plat figurant sur la carte proposée aux clients de la compagnie.

Problème : les stocks étaient vides. Face à cette situation, Peter Duffy a trouvé une solution pour en servir aux personnes concernées. D’abord, il a récupéré des saucisses en croûte dans la poubelle de la cuisine.

Crédit Photo : PA

Une fois cette étape terminée, il a fait réchauffer les déchets. L’un de ses collègues a ensuite servi les plats aux passagers. Mais cette opération clandestine a attiré l’attention d’un autre membre de l’équipe. Comment ? Celui-ci a assuré avoir entendu des rires provenant des cuisines.

« Un hôte de classe standard et moi-même étions allés dans la cuisine pour nous préparer à manger lorsque l’hôte qui cuisinait nous a annoncé que les feuilletés saucisses avaient fini à la poubelle », se souvient l’employé.

Mais ce dernier a remarqué par la suite « qu’il n’y avait pas de feuilletés-saucisses en croûte » dans le vide-ordures.

… et se fait licencier

Les images de vidéosurveillance ont confirmé les dires du salarié. Ces images compromettantes montrent Peter Duffy récupérer les aliments jetés dans une poubelle, sous les yeux d’un collègue.

Quelques secondes plus tard, l’individu dresse les plats et les réchauffe. Son compagnon de travail prend le relai et les sert aux clients.

Crédit Photo : iStock

Face à ces preuves irréfutables, le duo a été suspendu sur-le-champ, et une enquête sur l'infraction présumée aux normes d'hygiène alimentaire a été ouverte.

Lors d'une réunion d'enquête datant du 17 mai 2023, Peter Duffy a expliqué son geste, arguant qu’il était une « personne qui se surpasse pour ses clients ».

Concernant les feuilletés à la saucisse, celui-ci a défendu sa décision :

« Je les ai clairement récupérés car il n’en restait plus pour les passagers de première classe, mais ils étaient emballés dans du papier aluminium. Nous étions à court de stock », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter :

« J’essayais simplement de faire de mon mieux pour le client, ce qui me caractérise bien ».

Crédit Photo : iStock

Le mis en cause a été reconnu coupable de faute grave et a été licencié en juillet 2023. Il a porté plainte pour licenciement abusif et discrimination devant un tribunal de Newcastle en août 2025, mais ses deux plaintes ont été rejetées.