« C'est ignoble » : un chasseur abat un sanglier à bout portant sur le bord d'une route, devant les automobilistes terrifiés

À Châteauroux, un chasseur a été aperçu en train de tirer à bout portant sur un sanglier sur le bord d’une route. Un geste incompréhensible qui l’a envoyé en garde à vue.

Une scène choquante. Ce week-end, un chasseur de 76 ans a fait preuve de cruauté envers un sanglier sans défense.

Une passagère filme le chasseur

Les faits se sont produits ce samedi 6 décembre près du centre commercial Cap Sud de Saint-Maur (Indre), aux alentours de 16 heures 30.

Armé d’un fusil, un homme a abattu à bout portant un sanglier sur la bord d’une chaussée, rapportent plusieurs médias, dont Ici Berry.

Le septuagénaire a agi alors que des automobiles circulaient sur cette route très fréquentée. C’est une passagère qui a filmé l’individu et diffusé la séquence sur sa page Facebook.

Sur ces images difficiles, on aperçoit le suidé se déplacer lentement sur l’herbe, tandis qu’un chasseur le suit. Le bourreau de l’animal apparaît quelques secondes plus tard et lui tire dessus.

« Des faits graves »

Comme le précisent nos confrères, une enquête judiciaire a été ouverte. L’auteur du tir a été placé en garde à vue le lendemain. Par ailleurs, son arme a également été confisquée.

Interrogé par nos confrères, le procureur de la République de Châteauroux dénonce « des faits particulièrement graves et choquants ».

Le deuxième chasseur qui apparaît sur la video devrait être entendu dans les prochains jours.

« J’envisage également d’entendre en qualité de mis en cause le responsable de l’action de chasse et l’autre chasseur qui semblait contenir l’animal avant qu’il ne soit abattu », poursuit le juge.

De son côté, le président de la fédération de chasse de l’Indre condamne le geste du chasseur ayant tué le sanglier.

« Il va falloir déterminer si les règles de sécurité ont été correctement respectées. Et ce notamment sur deux points : le fait que les chasseurs ne semblent pas porter d’orange fluorescent réglementaire et les angles de tir », a-t-il indiqué auprès de La Nouvelle République.

Le clip a suscité la colère et l’indignation des internautes, comme le montre cette salve de commentaires :

« Pauvre sanglier » ; « C’est abusé »; « C’est ignoble », peut-on lire parmi les réactions.

Source : Ici Berry
Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

